Schmidt denkt nicht an Benfica-Abschied

Roger Schmidt (56) hat Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied von Benfica Lissabon einen Riegel vorgeschoben. "So denke ich nicht", antwortete der deutsche Trainer am Mittwoch auf eine Frage, ob er Benfica am Saisonende verlassen würde, sollte er keinen Titel holen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, unter anderem einem 0:5 beim FC Porto, war in portugiesischen Medien intensiv über Schmidts Zukunft spekuliert worden. Sein Vertrag beim portugiesischen Spitzenklub läuft noch bis 2026.