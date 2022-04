Schmidt: "Das werden wir zu spüren bekommen"

Der 1. FC Heidenheim hat mit dem 1. FC Nürnberg noch eine Rechnung offen. Und könnte mit einem Sieg an die Franken heranrücken.

Die deftigste Niederlage der Saison hat der 1. FC Heidenheim beim 1. FC Nürnberg bezogen. 0:4 hieß es damals in einer Partie, über die man in Heidenheim am liebsten den Mantel des Schweigens hüllen möchte. Am Sonntag nun gibt es die Chance zur Revanche gegen die Franken (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Im Falle eines Sieges würde Heidenheim (derzeit 42 Zähler) sogar bis auf einen Punkt an den 1. FCN heranrücken.

Schmidt warnt vor Nürnbergs Gegenpressing

Beim ersten Zweitliga-Heimspiel seit mehr als zwei Jahren ohne Zuschauerbegrenzung erwartet Heidenheims Trainer Frank Schmidt jedoch eine schwere Aufgabe. Schließlich kämpft der Club noch um die Rückkehr in die Bundesliga. Als Tabellenfünfter liegen die Franken nur zwei Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. "Das werden wir wahrscheinlich auch zu spüren bekommen", sagte Schmidt am Freitag und warnte seine Profis besonders vor dem starken Gegenpressing der Nürnberger.

Föhrenbach hat sich festgesetzt

Einer, der das Hinspiel nur von der Ersatzbank angeschaut hatte, ist Jonas Föhrenbach. Mittlerweile aber scheint es der 26-Jährige geschafft zu haben, sich hinten links festzusetzen. Seitdem er im Sommer 2019 zum FCH kam, war er stets nah dran an der ersten Elf, bekam auch seine Einsätze, dauerhaft aber spielte er nie.

Das ist aktuell anders und liegt daran, dass Norman Theuerkauf von dieser Position abgezogen wurde, weil er für Trainer Schmidt auf der Sechs wichtiger ist. Und je länger Föhrenbach von Spiel zu Spiel geht, desto selbstverständlicher wird auch sein eigenes Spiel. Das jüngste Spiel auf St. Pauli (0:1) verpasste er wegen Problemen an der Achillesferse. Davor aber wurde er in neun Partien nur zweimal kurz vor dem Ende ausgewechselt.

Sollte Schmidt gegen Nürnberg nicht allzu viel umwerfen wollen, dann dürfte Föhrenbachs Pendant auf rechts Marvin Rittmüller sein, da Marnon Busch noch seine Rot-Sperre aus dem Bremen-Spiel (2:1) abbrummen muss. Zudem fällt Angreifer Christian Kühlwetter (fünfte Gelbe Karte) aus.