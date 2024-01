Schmidt: "Dann kriegt er Ärger mit mir"“

Mit starken Leistungen spielen sich beim Aufsteiger etwa Jan-Niklas Beste, Tim Kleindienst oder Eren Dinkci womöglich in den Fokus der Konkurrenz. Warum der FCH-Coach dennoch entspannt bleibt.

Schlagfertig zog Frank Schmidt die starken Windböen im spanischen Trainingslager als willkommene Metapher. "Vielleicht ist es auch die Ruhe vor dem Sturm", mutmaßte Heidenheims Cheftrainer, jedenfalls wird aktuell der Aufsteiger nicht von Spekulations-Turbulenzen des Transfermarktes erfasst. "Der Vorteil bei uns sind kurze Wege", versichert Schmidt, "und wenn bei mir nichts ankommt, gibt es auch nichts".

Das muss nicht zwangsläufig so bleiben, das ist auch dem 50-Jährigen bewusst, schließlich haben etwa seine Leistungsträger Jan-Niklas Beste, Tim Kleindienst oder Bremens Leihgabe Eren Dinkci in der bisherigen Saison schon für Furore und viel Eigenwerbung gesorgt. "Wenn wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen und unsere Spieler weiter so performen, und es gibt im Sommer den einen oder anderen Transfer, dann werde ich nicht die Hoffnung verlieren, das gehört dazu", weiß Schmidt. Das war der FCH-Coach schließlich jahrelang gewohnt. Nur nach dem Aufstieg in die Bundesliga hatten die Verantwortlichen auch als Signal nach innen und außen entschieden, keinen Leistungsträger abzugeben.

Das könnte im kommenden Sommer wieder anders ausschauen, schließlich ist auch Heidenheim auf Transfererlöse angewiesen. Bis dahin aber fordert Schmidt absolute Ruhe und volle Fokussierung auf das Projekt Klassenerhalt. "Ich möchte alle mit Haut und Haaren in der Gegenwart haben, da achte ich genau drauf. Merke ich nur im Ansatz, es beschäftigt sich jemand mit etwas anderem, kriegt er Ärger mit mir", mahnt Schmidt und sieht seine Gemeinschaft dafür gut aufgestellt und vorbereitet, "das wissen alle, deswegen mache ich mir für die Rückrunde keine Sorgen. Was im Sommer kommt, ist für mich viel zu weit weg."

"Wir müssen ja vorbereitet sein"

Sollte dann wieder mehr Bewegung in den Kader kommen, erhofft sich Schmidt unter dem Strich allerdings eine Erhöhung der Qualität in seinem Aufgebot. "Ich gehe davon aus, dass es dann so wäre, wenn wir den Klassenerhalt schaffen. Allerdings nicht so wie unsere Konkurrenten, aber FCH-like", betont Schmidt, "wo sind die Spieler, die vielleicht auch was kosten, aber die keiner auf dem Schirm hat und die vielleicht ein oder zwei Ligen weiter unten spielen? Das ist unser Teich, da fischen wir, da hat der Trainer Lust drauf."

Mögliche Kandidaten hat er längst im Blick. "Es wäre schlecht, würden wir mit der Kaderplanung erst zwei Spiele vor Schluss beginnen. Das ist immer durchgängig, wir updaten uns permanent. Wir müssen ja vorbereitet sein", erklärt Schmidt, der sich deshalb von Gerüchten nicht ablenken lassen will, "ich stecke meine komplette Energie in das Wesentliche, das brauchst du als Trainer im 17. Jahr. Deshalb will ich nur etwas wissen, wenn es konkret wird." Das ist derzeit nicht der Fall.