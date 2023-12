Schmidt contra Lieberknecht: Das Duell der Freunde - und der Gegensätze

Die Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt weisen wie ihre jeweiligen Trainer bemerkenswerte Parallelen auf - und heben sich in sportlich relevanten Kriterien zugleich deutlich voneinander ab.

Dass beide im vergangenen Sommer als Trainer mit Heidenheim bzw. Darmstadt im Gleichschritt den Bundesliga-Aufstieg schafften, passt ins Bild: Befreundet sind Frank Schmidt (49) und Torsten Lieberknecht (50) nämlich seit gut 30 Jahren. Bei der U-20-WM 1993 in Australien liefen beide für Deutschland auf, scheiterten damals in der Gruppenphase an Uruguay und Ghana. Der Kontakt ist seitdem nie abgerissen - ohnehin kein Wunder angesichts von 18 Pflichtspielen in der 2. und 3. Liga, in denen sich die beiden Fußballlehrer gegenüberstanden. Schmidt gegen Lieberknecht bildet damit das häufigste Duell aller aktuellen Bundesligatrainer, das an diesem Samstag nun erstmals auch in der Erstklassigkeit ansteht. Längst nicht einzige bemerkenswerte Statistik vor der 19. Begegnung dieser beiden Fußballlehrer, die gleichermaßen Kontinuität und Bodenständigkeit verkörpern.

Unerfahrenste Kader, meiste Gegentreffer und schwächster Punkteschnitt

Augenfällige Parallelen bestehen auch zwischen ihren beiden Mannschaften respektive Klubs, die vor dieser Saison mit je 67 Punkten ins Oberhaus einzogen. Heidenheim als Zweitliga-Meister, gefolgt von den Lilien. So weisen beide Teams aktuell die mit Abstand geringste Erstliga-Erfahrung aller Bundesligisten auf. Der Darmstädter Kader kommt auf 357 Spiele im Oberhaus, der Heidenheimer gar nur auf 303 - und die 16 Konkurrenten auf jeweils mindestens 1256.

In der vergangenen Zweitliga-Saison stellten die beiden Aufsteiger mit 33 Gegentoren (Darmstadt) bzw. 36 (Heidenheim) die stabilsten Defensivreihen. Eine Liga höher haben die Hessen Stand jetzt die meisten Gegentreffer kassiert (34), gefolgt vom FCH (28) gleichauf mit Gladbach. Dabei ließ Heidenheim die meisten gegnerischen Chancen zu (105), Darmstadt die zweitmeisten (96).

Auch offensiv sind die Neulinge in gewisser Hinsicht Leidensgenossen: Beide haben noch keinen Scorerpunkt durch Einwechselspieler zu verzeichnen, als einzige Teams neben dem VfL Wolfsburg. Und: Schmidts Truppe ist mit umgerechnet nur zehn Punkten die schwächste Mannschaft der ersten 45 Minuten, während die Profis von Kumpel Lieberknecht mit gar nur sieben Zählern die schlechteste Bilanz nach der Pause aufweisen. Geradezu kurios: Bezogen auf ihre gesamte Bundesliga-Historie, die beim FCH bekanntlich erst 13 Spieltage umfasst, holten beide im Schnitt jeweils 0,85 Zähler pro Partie. Kein anderer derzeitiger Bundesligist punktete insgesamt derart schwach.

Rein läuferisch liegen Welten zwischen den Aufsteigern

In anderer Hinsicht wird das Aufeinandertreffen zwischen Heidenheim und Darmstadt freilich auch zu einem Duell der Gegensätze. Mit 255 Sprints pro 90 Minuten liefern die Hausherren bisher eine ligaweite Bestmarke, die Gäste mit 187 Sprints unterdessen den niedrigsten Wert. Fast analog die Gesamtlaufleistung: Patrick Mainka und Kollegen sind mit 122,2 Kilometern im Schnitt die Marathon-Männer der Liga. Das Team um Lilien-Kapitän Fabian Holland rangiert unterdessen mit 113 Kilometern auf Rang 16. Ähnlich hatten die Laufwerte beider Mannschaften übrigens auch in der erfolgreichen Zweitliga-Saison ausgesehen.

Umgekehrt verhält es sich derzeit unterdessen mit der Anzahl der bisher eingesetzten Spieler: Die Lilien kommen hier aufs Liga-Maximum von 27 Profis, Heidenheim gemeinsam mit Leipzig auf die geringste Anzahl (21). Und während die Ostwürttemberger bereits sechs Strafstoß-Gegentore hinnehmen mussten und damit mehr als alle anderen Teams, sind die Südhessen als einzige neben Spitzenreiter Leverkusen vom Punkt noch unbezwungen. Mutmaßlich noch relevanter für den Ausgang am Samstag: Heidenheim erzielte bereits fünf Fernschusstore, das ist aktueller Top-Wert. Während einzig Darmstadts Keeper Marcel Schuhen schon acht Mal aus der Distanz bezwungen wurde.

Die Trainer-Bilanz spricht für Darmstadt, aber …

Grund zum Feiern werden die Lilien am Samstag zumindest auf dem Papier garantiert haben: Schließlich steht mit dem 150. Bundesligamatch der Klubgeschichte ein Jubiläum an. Ob Lieberknecht zugleich den zehnten Sieg gegen seinen Trainer-Kumpel einfahren kann? Die Bilanz der Coaches spricht bei bisher vier Remis und fünf Schmidt-Siegen klar für Darmstadt. Allerdings: In den jüngsten acht Begegnungen beider Teams gewann sieben Mal der jeweilige Gastgeber, die Auswärtsmannschaft nie …