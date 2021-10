Schmidt bleibt Bremen treu

Niklas Schmidt war nach Leihende beim VfL Osnabrück im Sommer an die Weser zurückgekehrt. Nun haben sich der SV Werder Bremen und der Mittelfeldspieler auf eine Vertragsverlängerung verständigt.

"Wir freuen uns, dass sich Niklas entschieden hat, auch in der Zukunft das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen", kommentierte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann den Vertragsabschluss auf der vereinseigenen Website. "Er hat seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer festen Größe im Team entwickelt."

Schmidt, der 2012 von Rot-Weiß Erfurt zu den Grün-Weißen kam und in den letzten beiden Jahren als Leihgabe von Wehen Wiesbaden und Osnabrück Spielpraxis gesammelt hatte, gelang in dieser Saison in Bremen der Durchbruch. Der 23-Jährige kam bislang in allen neun Zweitliga-Partien zum Einsatz (kicker-Note 3,13), dabei erzielte er ein Tor und hat schon vier Assists auf dem Konto.

"Ich habe immer betont, wie wichtig mir Werder und Bremen sind. Schließlich lebe ich hier schon fast mein halbes Leben lang. Es war immer mein Ziel, für Werder aufzulaufen. Diesen Traum lebe ich gerade und freue mich auf die weitere Zeit", zeigt sich Schmidt überglücklich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit.