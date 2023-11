Schmidt bestätigt: Siewert bleibt "bis auf Weiteres" Mainzer Trainer

Der FSV Mainz nimmt beim 0:0 bei Darmstadt 98 einen Punkt mit. Sportdirektor Martin Schmidt beleuchtete die positiven Aspekte und sprach Trainer Jan Siewert das Vertrauen aus.

"Das ist das zweite 'zu null' hintereinander, das ist das, was wir hier als Positives rausnehmen können", resümierte Martin Schmidt nach der Nullnummer in Darmstadt gegenüber "Sky". Zu wenig gemacht und zu wenig Chancen herausgespielt habe man aus der überlegenen Phase in der ersten halben Stunde, meinte der Sportdirektor, gestand aber auch: "Insgesamt haben Kreativität im letzten Drittel, Tempo und Tiefgang gefehlt."

Man könne mit dem "gerechten Remis leben", sagte Schmidt, immerhin habe man zum dritten Mal auswärts (zuvor 2:2 in Gladbach und 2:2 in Bochum) nicht verloren und auch nur eines der letzten fünf Spiele. Man habe sich in den letzten zwei Partien stabilisiert, sei zwei mal ohne Gegentor geblieben - was der FSV vor allem dem in der Schlussphase zweimal famos parierenden Robin Zentner zu verdanken hat - und habe vier Punkte geholt. Das seien die Dinge, an denen man sich hochziehe, so der 56-Jährige.

Schmidts Hoffnung auf einen "Flow"

Ob denn das "zu null" quasi schon ein Markenzeichen von Jan Siewert sei? "Nein, aber es ist ein Anfang, um in einen Flow reinzukommen, dass man noch etwas selbstbewusster und mutiger auftritt", setzt Schmidt Hoffnung auf die zukünftige Entwicklung.

Er hat es verdient, dass er weiter arbeiten kann und zunächst ist er unser Trainer, klar. Martin Schmidt über Jan Siewert

Findet diese über die Länderspielpause hinaus mit Siewert als Chefcoach statt? "Die Entscheidung ist, wie wir sie schon offiziell verkündet haben, dass er das bis auf Weiteres macht. Das Vertrauen ist im Moment da in ihn, er hat es verdient, dass er weiter arbeiten kann und zunächst ist er unser Trainer, klar", bestätigte der Sportdirektor. "Das Spiel heute hat nicht dem entgegengewirkt, dass wir etwas ändern müssen. Nochmal: Vier Punkte, er hat uns stabilisiert, das war ein guter Start für Jan Siewert."