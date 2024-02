Schmidt belohnt bisherige Leistung: "Brauche keinen Neuzugang"

Das Hinspiel zwischen Dortmund und Heidenheim war geschichtsträchtig: Mit dem 2:2 hat es der FCH geschafft, seinen ersten Punkt überhaupt in der Bundesliga zu ergattern. Für diesen Freitagabend aber spielt dieses Duell keine Rolle mehr.

Bei Denis Thomalla geht Heidenheims Trainer Frank Schmidt noch von zwei bis drei Wochen Pause aus. Sorge bereitet noch etwas Benedikt Gimber, der in Hoffenheim mit einer Kopfverletzung vom Platz musste und bislang nur Teile vom Training mitmachen konnte. Hier werde man kurzfristig entscheiden, ob er seinen mittlerweile angestammten Platz in der Innenverteidigung wieder einnehmen kann. Schmidt klang aber vorsichtig optimistisch bei der Spieltags-Pressekonferenz.

Nun versuchen die Heidenheimer stets, das nächste Spiel als das Highlightspiel schlechthin darzustellen, dass der BVB an diesem Freitagabend aber in der Voith-Arena gastieren wird, das ist dann vielleicht nochmal einen Tick besonderer, räumt Schmidt dann ein. "Dass Borussia Dortmund kommt, das ist für das Umfeld ein Riesenhighlight.

Garniert mit Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht auf dem Schlossberg. "Das ist schon etwas Besonderes, das zeigt auch die Vergangenheit", sagt Schmidt. Man wolle in diesem Duell aber nicht nur große Augen machen, sondern ein gutes Ergebnis erzielen.

Beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen ins Duell

Interessanterweise fand das Hinspiel auch an einem Freitagabend statt, wenngleich die Voraussetzungen damals durchaus andere gewesen sind. Es prallen zwei Mannschaften aufeinander, die in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, bei den Heidenheimern reicht die Serie bis auf sechs Spiele zurück. Der BVB reist mit drei Siegen im Gepäck an. "Wir sind sechs Mal ungeschlagen, spielen zu Hause, dieses Selbstbewusstsein möchten wir auch an den Tag legen. Ein siebter Streich wäre schön", blickt Schmidt voraus.

Die Tabellenkonstellation und die komplett unterschiedlichen Ziele dieser beiden Klubs spielten für dieses eine Spiel überhaupt keine Rolle, sagt Heidenheims Trainer. "Am Ende ist es ein Spiel und ich würde es schon gerne sehen, dass es jeder gewinnen möchte, das gehört zur DNA von uns", sagt Schmidt.

Seine Mannschaft müsse auf die Variabilität des Dortmunder Spiels eingestellt sein, darauf entsprechend reagieren. Tatsächlich spielen Elfmeter eine große Rolle bei diesen beiden Mannschaften. Die Heidenheimer kassierten bislang die meisten (10), der BVB hatte zuletzt drei zugesprochen bekommen. So wolle man unter anderem versuchen, die Dortmunder möglichst aus dem eigenen Strafraum fernzuhalten, gibt Schmidt seinen Akteuren mit auf den Weg.

Hinspiel war der Startschuss für bislang Großes

Normalerweise spielen die Hinspiele gegen die Teams keine Rolle für Schmidt. Dieses zu diesem Zeitpunkt tatsächlich spektakuläre 2:2-Unentschieden aber, was sich der FCH am Ende durchaus verdient hatte, war wie die Initialzündung für die Schmidt-Elf, wie Heidenheims Trainer rückblickend sagt. Danach folgte der Erfolg gegen Bremen "und plötzlich stehst du nach vier Spielen nicht mit einem oder null Punkten da, sondern mit vier".

Dieses Remis habe man in die nächsten Aufgaben transportieren können. Wie übrigens auch alle Spieler mit in die Rückrunde. Während es woanders heiß hergeht bei den Transfers, insbesondere am Deadline-Day, war es beim FCH fast schon gemütlich. "Leistung wird bei uns immer belohnt, das geht über in Vertrauen und deswegen habe ich klipp und klar gesagt, dass ich keinen Neuzugang brauche", so Schmidt. Dieser freiwillige Verzicht ist fast schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Profifußball. Aber: der Erfolg gibt Schmidt & Co. Recht.