Schmidt ärgern "halbe Eigentore" bei erster Niederlage als Dynamo-Coach

Alexander Schmidt hat zum ersten Mal als Trainer von Dynamo Dresden ein Pflichtspiel verloren. Der Coach ärgerte sich vor allem über die Art und Weise der Gegentore und sah sich bereits nach 33 Minuten gezwungen, korrigierend einzugreifen.

Seit dem 26. April ist Alexander Schmidt Trainer von Dynamo Dresden - das Gefühl, ein Spiel zu verlieren, kannte er bislang nicht. In elf Partien inklusive DFB-Pokal blieb die SGD saisonübergreifend ohne Niederlage. Gegen Paderborn war es nun soweit, auch wenn Schmidt sein Team "nicht so extrem unterlegen" sah, "dass das nackte Ergebnis 0:3 lautet".

Frühe Korrektur von Schmidt

Die sonst so sichere Abwehr der Dresdner zeigte sich in Hälfte eins arg anfällig, was sicherlich auch am verletzungsbedingten Ausfall von Tim Knipping lag. Der Abwehrchef der Dresdner (kicker-Notenschnitt: 1,83) sei nicht zu ersetzen, aber "wir müssen es kompensieren". Der von Schmidt gewählte Ansatz, Michael Akoto in die Innenverteidigung neben Michael Sollbauer zu beordern und Morris Schröter als Rechtsverteidiger einzusetzen, wurde von ihm bereits nach 33 Minuten beim Stand von 0:3 korrigiert. Sebastian Mai, der Knipping gegen Rostock ersetzt hatte, kam in die Partie.

Dass der Kapitän kein Kandidat für die Startelf gewesen ist, lag an Knieproblemen und einer Trainingspause. Schmidt hatte aber zu Beginn "ein gutes Gefühl mit Akoto innen". Allerdings nur 33 Minuten lang. Dann beorderte er Mai in die Innenverteidigung, stellte Akoto auf seine angestammte Rechtsverteidiger-Position und zog Schröter eine Station nach vorne.

Den größten Fehler im Spiel leistete sich aber nicht Akoto, auch wenn er beim 0:3 nicht glücklich aussah, sondern der weitaus erfahrenere Sollbauer, der mit einem Stockfehler Kai Prögers erstes von zwei Toren ermöglichte. Nach diesen "halben Eigentoren" wollte Schmidt einfach etwas verändern - und zumindest defensiv klappte es danach auch besser.

Cleveres und abgezocktes Paderborn

Vorne blieb bei Dynamo aber vieles Stückwerk, auch wenn der Coach seiner Mannschaft zu Gute hielt, "dass wir immer an uns geglaubt haben und dass wir bis in die Nachspielzeit versucht haben, das Anschlusstor zu machen" - allein klappen wollte es nicht mehr. Paderborn habe an diesem Tag einfach "einen total cleveren und abgezockten Eindruck gemacht".

Vielleicht kommt da die Länderspielpause gerade Recht, denn nach seiner ersten Niederlage als Dynamo-Coach kündigte Schmidt an, mit seiner Mannschaft daran arbeiten zu wollen, in der Angriffsreihe präsenter zu sein und im Abwehrbereich Fehler wie gegen Paderborn in Zukunft zu vermeiden.