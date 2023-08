Schmidt adelt Maloney als "Prototyp" des FCH

Wenn ab diesem Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg das Kapitel Bundesliga für den 1. FC Heidenheim startet, steht beim FCH auch einer im Fokus, dem es einige gar nicht zugetraut haben, den Sprung ins Oberhaus zu schaffen: Lennard Maloney.

Wie es sich anfühlt, Bundesligaluft zu schnuppern, hat Lennard Maloney bereits erlebt. Zwar nur kurz, aber immerhin. Am 9. und am 26. Spieltag der Saison 2021/22 wurde der damals 22-Jährige für Borussia Dortmund jeweils gegen Arminia Bielefeld eingewechselt. Beim 3:1-Auswärtssieg in der Hinrunde in der 88. Minute, beim 1:0-Heimsieg in der Rückrunde drei Minuten früher. Hinzukommen zwei Kadernominierungen: für das Heimspiel gegen Köln (2:0) und beim Auswärtserfolg in Mainz (1:0). Bisher hat Maloney im Oberhaus also ausschließlich Siege miterleben dürfen - eine makellose Bilanz, die er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim 1. FC Heidenheim nicht aufrechterhalten wird.

In Heidenheim im Eiltempo zum Stammspieler gereift

Dorthin war der heute 23-Jährige im Sommer des vergangenen Jahres ablösefrei von der 2. Mannschaft des BVB gewechselt. Den Schritt vom Drittligisten hin zu einer Spitzenmannschaft im Unterhaus meisterte der gebürtige Berliner im Schnellverfahren. Nach zwei Einwechslungen in den ersten beiden Ligapartien eroberte sich Maloney ab dem 3. Spieltag einen Stammplatz in der Startelf - und gab diesen nicht mehr her. Am Ende der Aufstiegssaison kam der defensive Mittelfeldspieler, der auch im Abwehrzentrum agieren kann, auf 33 Zweitligaspiele. Dass er nicht in allen Ligapartien zum Einsatz kam, verhinderte ausschließlich seine Gelb-Sperre am 32. Spieltag beim 2:3 in Paderborn. Glänzen konnte der Deutsch-Amerikaner vor allem mit seiner aggressiven Zweikampfhärte, die ihn aus den Duellen mit seinen Gegenspielern häufig siegreich hervorgehen ließ.

Ehrgeiz pur

"Es gab einige, die ihm den Sprung in der 2. Liga zum Stammspieler und zum absoluten Leistungsträger vielleicht gar nicht so zugetraut haben", würdigte Frank Schmidt auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch mal Maloneys rasanten Aufstieg. Sein Trainer und Förderer natürlich schon. Denn neben den Kriterien jung, deutschsprachig und entwicklungsfähig, womit der Sechser ideal ins Beuteschema der Heidenheimer passt, und seinen fußballerischen Qualitäten bringt der Defensivallrounder vor allem noch etwas mit: Ehrgeiz pur. "Lennard ist ein absoluter Mentalitätsspieler", lobt Schmidt seinen Schützling und erklärt: "Diese Einstellung, sich wirklich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und die eigene Qualität und Energie einer Mannschaft zur Verfügung zu stellen - ich glaube, wenn es einen Prototyp dafür geben würde, dann wäre das Lennard Maloney."

Erstes Pflichtspieltor für den FCH zum Start in die neue Saison

Innerhalb des Teams genießt Maloney, der seinen Startelfplatz als Sechser sicher haben dürfte, deshalb hohe Anerkennung. "Er zeigt einfach, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann", weiß auch Schmidt um dessen Stellenwert bei den Mitspielern. Der Pflichtspielauftakt in die neue Saison ist Maloney, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2025 läuft, auf jeden Fall schon mal geglückt: Was ihm zuvor in 33 Zweitligapartien und einem DFB-Pokal-Spiel im Trikot des FCH verwehrt geblieben war, schaffte er am vergangenen Sonntag beim 8:0-Kantersieg in der 1. DFB-Pokal-Runde beim Oberligisten Rostocker FC: sein erstes Tor für Heidenheim, zum zwischenzeitlichen 4:0.

Ab diesem Samstag, an dem für den FCH mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg das Kapitel Bundesliga startet, will Maloney zeigen, dass er und sein Spiel auch eine Etage höher gut funktionieren. Anders als damals in Dortmund, als er als U-23-Spieler gar nicht für das Oberhaus vorgesehen war, wird er in Heidenheim nun regelmäßig in den Genuss von Bundesligaluft kommen.