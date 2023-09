Schmid: Zwischen Abruf und Aufruf

Romano Schmid hat zuletzt eines seiner besten Spiele für den SV Werder Bremen abgeliefert. Ruft der Mittelfeldspieler sein großes Potenzial nun konstant ab?

Ob sein überragender Auftritt vom vergangenen Bundesligaspiel noch etwas an der Entscheidung von Ralf Rangnick verändert hätte, wird im Nachhinein nicht mehr aufzuklären sein. Fakt ist, dass der österreichische Nationaltrainer Romano Schmid nicht für die zwei Länderspiele gegen Moldawien (1:1) und Schweden nominierte; für seine Position im Mittelfeld bekamen zahlreiche Bundesliga-Profis wie Florian Grillitsch (Hoffenheim), Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (beide Leipzig), Konrad Laimer (Bayern) oder Marcel Sabitzer (Dortmund) den Vorzug. Immerhin steht der Profi des SV Werder Bremen auf Abruf bereit.

Statt jedoch zu seinem fünften Länderspieleinsatz für Österreich zu kommen, lief Schmid am Donnerstagabend in Willingen gegen Borussia Mönchengladbach in einem Testspiel auf. In einem eher trägen Aufeinandertreffen zweier mit zahlreichen U-23-Spielern gespickten Bundesligisten trat der 23-Jährige zumindest noch als kreativ engagiertester Bremer Spieler in Erscheinung. Mal ein risikoreicher Pass hier, mal ein Dribbling in die Tiefe da.

Blitzschnell im Kopf und viele kluge Aktionen

Schmid legte wiederum keinen derart überzeugenden Auftritt hin wie zuletzt beim 4:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05, als der zentrale Mittelfeldspieler nahezu jeden Angriff eingeleitet hatte, indem er stets blitzschnell im Kopf umschaltete - und zielgenau handelte, mit vielen klugen Aktionen. Vielleicht war dies sein bislang bestes Spiel für Werder, und sicherlich wird auch Rangnick davon etwas mitbekommen haben ...

Doch auch im Testspiel bestätigte Schmid nun jedenfalls den Eindruck, es weiter wissen zu wollen. Sein bisheriger Saisonstart könnte als eigener Aufruf für mehr zu werten sein. Dabei verlief gerade das erste Pflichtspiel für ihn nicht wie geplant: Nach einer Roten Karte nach nur elf Minuten für Verteidiger Amos Pieper beim Pokalaus gegen Viktoria Köln (2:3) wurde der Österreicher im Zuge weiterer taktischer Umstellungen auf die linke defensive Außenbahn versetzt. Beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern (0:4) kam er erst nach 68 Minuten von der Bank in die Partie.

Beraterwechsel - aber kein Wechselwunsch

Es folgten zwei Startelfberufungen beim spielerisch passablen Auftritt in Freiburg (0:1) - und Schmids jüngste Gala gegen Mainz. Hauptkonkurrent Leonardo Bittencourt hat er aktuell verdrängt - nun geht es um die Konstanz seiner Leistungen. In Bremen hoffen die Verantwortlichen darauf, dass Schmid in seiner vierten Werder-Saison sein gesamtes Potenzial freisetzt.

Sein Vertrag läuft noch bis 2025, und Schmid fühlt sich derzeit wohl an der Weser. Zwar hatte der Profi im Sommer seinen Berater gewechselt - allerdings nicht vorrangig, um dadurch etwaige Abwanderungsgedanken zu forcieren.