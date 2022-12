Schmid verpasst das Podest - Odermatt dominiert

Alexander Schmid hat beim Riesenslalom in Val d'Isere die zweite Podestplatzierung seiner Karriere nach gutem ersten Lauf verpasst. In einer eigenen Liga fuhr der Schweizer Marco Odermatt.

Landete am Ende auf Platz sechs: Alexander Schmid IMAGO/GEPA pictures

Schmid vom SC Fischen, Dritter nach dem ersten Lauf, belegte einen starken sechsten Rang. Schmid war vor knapp einem Jahr beim Riesenslalom in Alta Badia Dritter geworden.

In einer eigenen Liga fuhr der Schweizer Marco Odermatt. Der 25 Jahre alte Gesamtweltcup- und Olympiasieger triumphierte bei seinem dritten Saisonsieg mit 1,40 Sekunden Vorsprung vor Manuel Feller aus Österreich und Zan Kranjec aus Slowenien (2,05). Schmid, zum Saisonauftakt in Sölden bereits Achter, wies 2,31 Sekunden Rückstand auf. Für Odermatt war es bereits die sechste Podestplatzierung des Winters, die elfte saisonübergreifend in Serie.

Linus Straßer, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss waren im ersten Lauf ausgeschieden. Anton Grammel konnte sich als 35. nicht für das Finale der besten 30 Läufer qualifizieren.

