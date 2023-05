Schmid über Eröffnungsspiel gegen Deutschland: "Das ist einfach genial"

Mit der Schweiz kehrt Andy Schmid zurück nach Deutschland. Die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 ist riesig.

Für Andy Schmid wird die Handball-EM 2024 die letzte große Bühne als Aktiver, ehe er ab Sommer 2024 Trainer der Schweizer Handball-Nationalmannschaft wird. Umso größer ist die Freude über das Hammer-Los: "Natürlich freut es mich außerordentlich, dass ich in Deutschland, dort, wo ich den Großteil meiner Karriere verbracht habe, noch einmal gegen Deutschland spielen darf", sagte der 39-jährige Spielmacher, der von 2010 bis 2022 zwölf Jahre lang in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen spielte. "Das wird ein ganz spezieller Abend werden."

Doch nicht nur für ihn persönlich, sondern für die ganze Schweiz sei die Auslosung "fantastisch" gelaufen. "Dem Schweizer Handball kann nichts Größeres passieren, als in Düsseldorf gegen Deutschland das Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft vor 50.000 Zuschauern zu bestreiten. Das ist einfach genial. Wir sind wirklich sehr, sehr glücklich darüber", sagte Schmid dem "Mannheimer Morgen".

Zurzeit ist der Weltklasse-Spielmacher in seiner Heimat beim HC Kriens-Luzern aktiv, den er jüngst mit zehn Toren zum Pokalsieg gegen die Kadetten Schaffhausen führte. In der Liga geht es jetzt los mit den Halbfinal-Play-offs gegen den BSV Bern. Schmids Vertrag beim HCKL endet 2024, im Sommer folgt er dann auf den aktuellen Schweizer Nationaltrainer Michael Suter.

Auch beim 48-jährigen Suter überwiegt vor seinem letzten Turnier als Nationaltrainer "eine Emotion - und das ist die Vorfreude! Es war von der ganzen Mannschaft der Wunsch, dieses Spiel vor 50.000 Fans bestreiten zu können und da schließe ich mich gerne an. Wir bekommen die Chance, uns auf der größtmöglichen Bühne zu präsentieren."

"Sein letzter Tanz"

Vom DHB äußerte sich Sportvorstand Axel Kromer zum Eröffnungsspiel in Düsseldorf am 10. Januar: "Alle kennen Andy Schmid. Das wird sein letzter Tanz, bevor er Trainer wird. Es wird nicht einfach, aber wir werden die Aufgabe hoffentlich lösen." Die weiteren Gegner in Vorrundengruppe A sind Außenseiter Nordmazedonien (14. Januar) und Olympiasieger Frankreich (16. Januar).