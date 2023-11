Schmid schickt Kampfansage nach Wien: "Wir wollen in die Meistergruppe"

Der Wolfsberger AC hat das Heimspiel gegen die Wiener Austria mit 1:0 gewonnen. Trainer Manfred Schmid liegt mit seiner Truppe auf dem sechsten Rang und spricht im Hinblick auf eine mögliche Meistergruppe von einer "guten Ausgangssituation".

Es bleibt ein beinharter Kampf um die Top-6. Sieben Runden vor der Punkteteilung kämpt ein Quintett um die Meistergruppe. Mittendrin statt nur dabei, der Wolfsberger AC. Nach dem wichtigen 1:0-Sieg gegen die Wiener Austria stehen die Kärntner derzeit über dem Strich. Trainer Manfred Schmid misst diesem Erfolg bei "Sky" eine hohe Bedeutung zu: "Extrem wichtig, vor allem wenn man die Wertigkeit sieht. Das war ein grandioser Sieg."

Entscheidend war aus seiner Sicht, dass seiner Mannschaft entgegen des Spielverlaufs der Führungstreffer glückte. "In der Phase, wo die Austria immer stärker wurde, haben wir das 1:0 erzielt, das hat uns in die Karten gespielt."

Was den Kampf um die Meistergruppe betrifft, sieht er seine Elf auf einem guten Weg. Der WAC liegt aktuell mit 23 Zählern auf Rang sechs. Zwei Zähler Vorsprung haben die Wolfsberger auf den SK Rapid, der im Abendspiel am Sonntag einen 1:0-Sieg über Blau-Weiß Linz feiern konnte. Auf die Wiener Austria hat man bereits vier Punkte Vorsprung. "Wir wollen in die Meistergruppe. Wir wissen, wie schwer es ist, aber jetzt haben wir ein kleines Polster. Das ist eine gute Ausgangssituation. Wir werden alles unternehmen, dass wir da reinkommen. Wenn wir so weitermachen wie die letzten Wochen ist die Möglichkeit da", so Schmid.

Das Siegtor in der Lavanttal-Arena erzielte ausgerechnet Scott Kennedy, der laut Schmid zuletzt "das ein oder andere Mal in der Kritik" stand. "Es freut mich besonders für ihn. Er ist ein sehr verlässlicher und professioneller Spieler. Das war ein sehr schön herausgespieltes Tor und perfekt abgeschlossen."

Einen nicht unerheblichen Anteil am knappen Erfolg hatte aber auch Tormann Hendrik Bonmann, der seinen Kasten sauber hielt. "Es gab viele lange Bälle und viele zweite Bälle von beiden Mannschaften. Deshalb war viel Kampf nötig. Wir haben auch auf der Linie den ein oder anderen geklärt. Vorne hat unsere individuelle Qualität zu einem Top-Tor geführt." Denn in der Offensive habe man ein Trio, auf das man sich stets verlassen könne: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn wir die Null halten, dann gewinnen wir, weil ein Tor machen wir immer. Wir haben da eine Qualität mit Boakye, Ballo und Bamba. Die Jungs retten uns den Arsch. Wenn wir die Null halten, gewinnen wir, weil die Jungs ein Tor schießen."

Wimmer hadert mit "Unachtsamkeit"

Für die Wiener Austria hingegen war es die erste Pflichtspiel-Niederlage seit Ende September. Trainer Michael Wimmer sah in der ersten Halbzeit "richtig gute Möglichkeiten" seiner Elf, lediglich der Torerfolg blieb seiner Mannschaft verwehrt. Dann habe die Austria aus einer "Unachtsamkeit" das 0:1 kassiert.

Aus der Bahn werfen lassen will man sich durch diese Niederlage aber nicht. "Wir machen genauso weiter wie davor. Wir hatten sechs Spiele in Folge nicht verloren. Dass man irgendwann wieder verliert, ist auch klar", resümierte Wimmer und gab sich im Hinblick auf die Top-6 nach wie vor kämpferisch: "Wir sind vier Punkte hintendran. Es sind noch sieben Spiele zu spielen. Wir sind in der Lage Serien zu haben, also ist noch alles möglich."