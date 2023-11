Schmid im Interview: "Wir können uns bis zum Christkind eine super Ausgangsposition verschaffen"

Nach zwei Spielen auf der Tribüne kehrt Manfred Schmid rechtzeitig zum Duell gegen seinen Ex-Klub Austria Wien wieder an die Seitenlinie beim Wolfsberger AC zurück. Im Interview mit dem kicker spricht der 52-Jährige über das spezielle Duell gegen seinen ehemaligen Verein, das funktionierende Offensivtrio und die Entwicklung des WAC seit seinem Amtsantritt.

Für Manfred Schmid steht als Cheftrainer des Wolfsberger AC das zweite Duell gegen seinen Ex-Klub Austria Wien an. Im ersten Aufeinandertreffen trennte man sich mit einem torlosen Unentschieden, auch im zweiten Spiel will der gebürtige Wiener gegen seinen ehemaligen Verein weiter unbesiegt bleiben. Im kicker-Interview verrät er, wie das gelingen soll, worauf man sich gegen die Violetten im Vergleich zum Hinspiel einstellen muss und was ihn an der Entwicklung seiner Mannschaft besonders freut.

Abseits der persönlichen Brisanz, die das kommende Spiel für Sie hat: Wie sehr wird Ihr Fokus im kommenden Spiel auf der Grenzlinie im Coaching-Bereich liegen? Sie meinten ja zuletzt, dass es dort sehr gefährlich ist.

(lacht) Ist es auch, aber das Thema ist für mich abgehakt. Es ist vielmehr interessant zu beobachten, was für Sperren es für Tätlichkeiten oder Linienübertritte gibt. Ich ärgere mich selbst darüber, dass ich da drübergestiegen bin, aber ich habe jetzt nichts Großes verbrochen. Aber es gibt diese Regel, da muss ich besser aufpassen.

Der Fokus soll ohnehin auf dem Sportlichen liegen. Nach 14 Spieltagen liegen sie mit dem WAC einen Punkt vor ihrem Ex-Klub Austria Wien. Hätten Sie geglaubt, dass man sich in der Tabelle so eng beisammen wiedersehen würde?

Eigentlich nicht, weil man nicht vergessen darf, von wo wir hergekommen sind. Als ich in Wolfsberg begonnen habe, waren wir in schwerer Abstiegsgefahr, nur zwei Punkte vor dem Letzten und da hat man nicht erwarten können, dass es so schnell so gut läuft und wir vorne mitspielen. Ich wusste schon, dass wir einen guten Kader zusammenstellen und eine Qualität haben, aber man kann nicht erwarten, dass man nur vier Monate nach einem Abstiegskampf ganz vorne mitspielt. Die Austria hätte sich wahrscheinlich auch weiter vorne gesehen, weil das ja auch ihr Anspruch und ihre Erwartung ist. Sie haben sich aber nun gut stabilisiert.

Kann man daher fast sagen, es trifft die positive auf die negative Überraschung der Saison? In Wien hat man sich doch ganz andere Ziele gesetzt.

Ich denke, sehr enttäuscht wird man bei der Austria auch nicht sein. Man hat jetzt gesehen, dass der Trainer einen großen Anteil daran hat, dass es wieder funktioniert. Er ist ja schon in Frage gestellt worden. Jeder weiß, was ich damals gesagt habe, was mit der Mannschaft möglich ist und wie man mit ihr erfolgreich sein kann. Es spricht aber sehr für Michael Wimmer, dass er gesehen hat, dass man mit der Spielweise davor nicht so erfolgreich sein kann und er Dinge etwas geändert hat. Er hat sich da durchgesetzt und plötzlich spielt die Austria wieder einen erfolgreichen Fußball, steht etwas defensiver und ist einfach schwieriger auszurechnen durch ihre Kompaktheit. Das kann man dem Cheftrainer hoch anrechnen.

Bei der Austria ist man vom rein aggressiven Angriffspressing zu einem stabileren Spiel mit Ballbesitz und einer sicheren Defensive gewechselt. Haben Sie bei der Analyse und Vorbereitung einige Dinge aus ihrer damaligen Zeit in Wien wiedererkannt?

Auch, aber das ist schwierig zu vergleichen. Sie sind kompakter, weniger leicht durchschaubar und man sieht, dass sie wieder mehr über den Ballbesitz kommen. Im Hinspiel sind sie sehr viel über lange, tiefe Bälle gekommen und darauf konnte man sich gut einstellen, weil wir darauf geschaut haben, den Raum hinter der Abwehr gut zu verteidigen. Jetzt wird wieder mehr gespielt bei ihnen und es werden die Stärken der Spieler forciert. Es spielen ja doch noch viele Spieler dort, die unter mir gespielt haben und der ein oder andere ist noch immer in der Stammelf.

Sie haben die Unberechenbarkeit angesprochen, aber macht der Wechsel zum Ballbesitzfußball, den sie aus Ihrer damaligen Zeit in Wien noch kennen, die Aufgabe nicht sogar etwas leichter? Weil man sich auf gewisse Spieler besser einstellen kann?

Natürlich kenne ich die Spieler und es ist nicht von Nachteil, wenn man weiß, wie sie reagieren und welche Stärken und Schwächen sie haben. Aber natürlich hat der Trainer auch eine klare Spielidee - so wie wir eine haben - und wir wissen, dass wir trotz dieser Unberechenbarkeit dennoch Lösungen gegen sie finden können. Es wird natürlich ein schwieriges und aufgrund der Tabellenkonstellation auch ein sehr wichtiges Spiel. Es ist ein direktes Duell um den Strich, nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen wieder das auf den Platz bringen, was wir die letzten Wochen gezeigt haben und können uns bis zum Christkind eine super Ausgangsposition verschaffen. Ich glaube hundertprozentig an die Mannschaft und die Mannschaft glaubt daran, was wir machen. Da hat sich vieles in die richtige Richtung entwickelt. Wir müssen da keine Kunststücke liefern, sondern einfach die Basics anpacken und mit Freude, Leichtigkeit und Begeisterung - so wie in den letzten Partien - spielen. Dann können wir gegen jeden Gegner punkten.

Der WAC hat in den letzten beiden Ligaspielen sieben Tore erzielt. Die Austria in den letzten fünf Partien acht. Haben sich die Vorzeichen im Vergleich zum Hinspiel geändert? Wird eher der WAC das offensiv stärkere Team sein und die Austria mit einer kompakten Defensive auflauern?

Es ist dieses Mal eine ganz andere Ausgangsposition. Wir haben uns gut entwickelt, haben unseren Stamm gefunden, nachdem wir im Sommer ja doch zehn neue Spieler dazubekommen haben. Die zu integrieren, ist nie einfach, aber mittlerweile sind die Abläufe klar. Wir haben eine ganz andere Aufstellung wie noch zu Saisonbeginn, haben richtig starke Offensivspieler. Wir haben Möglichkeiten, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen und können auch defensiv sehr kompakt stehen. Die Offensive funktioniert richtig gut. Die harmonieren auf und abseits des Platzes und haben einfach eine hohe Qualität. Die funktioniert aber auch nur wirklich so gut, weil das gesamte Team sehr gut gearbeitet hat, sehr aggressiv war und viele Zweikämpfe gewonnen hat. Das ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft und es wird dadurch schon alles ein wenig einfacher.

Mit Mohamed Bamba, Augustine Boakye und Thierno Ballo haben Sie das funktionierende Trio in der Offensive angesprochen. Wie stolz macht Sie die Entwicklung dieser drei Profis?

Sehr, denn man darf nicht vergessen, wie das begonnen hat. Bamba kam sehr spät zu uns und kam aus der zweiten israelischen Liga und da war nicht jeder überzeugt, dass er so ein erfolgreicher Stürmer werden kann. Ballo hatte - egal wo er war - meist große Probleme und war auch hier zu Beginn in keiner guten Situation. Das gilt auch für Boakye, wo es immer geheißen hat, der ist dauerverletzt und körperlich nicht so gut. Ich habe aber vom ersten Tag bei ihm gesehen, dass er etwas hat, was ihn ganz weit bringen kann. Mit seinem Tempo, seiner Technik und seinem Schuss ist er ein sehr kompletter Spieler. Darum mache ich mir immer gerne selbst ein Bild von den Spielern. Wenn man dann sieht, wie sich die Spieler entwickeln, dann ist das natürlich die Arbeit vom Trainerteam und vom Verein, wie wir die Spieler behandeln. Mir war es wichtig, mit den Spielern viel zu kommunizieren, um zu sehen, wie es ihnen geht und wie auch ihre private Situation ist. Je mehr ich über die Spieler weiß, desto mehr weiß ich, wie sie auf gewisse Situationen reagieren. Das macht es für mich viel einfacher, mit ihnen zu arbeiten und ihnen Vertrauen zu geben.

Mit Thomas Sabitzer, Florian Rieder und Bernhard Zimmermann ist bei drei Neuzugängen der Knopf noch nicht so richtig aufgegangen? Was stimmt Sie zuversichtlich, dass das bald passiert?

Alle haben mit Abstrichen immer wieder gezeigt, was für Qualität sie haben. Sabitzer hat sich reingehängt, hat damals auswärts in Tirol richtig guten Fußball gespielt, sich dann aber leider verletzt. Da die anderen aktuell gut performen, muss er sich jetzt wieder hinten anstellen. Auch Zimmermann arbeitet jeden Tag mit hundert Prozent, den muss man sogar bremsen. Der möchte am Tag mindestens zweimal oder mehr trainieren, der hat viel Ehrgeiz und Wille und das muss man nur in die richtigen Bahnen lenken. Da arbeiten wir individuell mit ihm, dass er sein ganzes Potential entfalten kann. Flo Rieder hat auch schon in einigen Spielen gezeigt, wie stark er ist und das muss er nur öfters abrufen. Ich bin auf alle Fälle sehr froh, dass ich sie alle habe, weil sie uns in der Saison noch viel helfen werden.

Im Hinspiel trennte man sich von den Wienern mit einem torlosen Unentschieden. Wie sieht die Ausgangslage einige Monate später aus? Darf man dieses Mal mit mehr Toren rechnen?

(lacht) Wenn man davon ausgeht, wie viele Tore wir in den letzten Spielen geschossen, aber auch leider bekommen haben, kann das schon sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es für beide ein sehr wichtiges Spiel ist. Sollten wir das Spiel gewinnen, hätten wir einen kleinen Polster auf einen direkten Mitkonkurrenten. Das wäre sehr wichtig mit Blick auf die kommenden Spiele. Aber es kann schon sein, dass mehr Tore fallen und ich gehe auch davon aus.

Allerdings hat die Austria in den vergangenen acht Spielen keinen Gegentreffer erhalten. Welchen Plan hat man sich zurechtgelegt, um das Bollwerk der Wiener zu durchbrechen?

Natürlich spielen sie es gut nach hinten, aber man muss auch die Leistungen ihres Torhüters hervorheben. Der hat überragende Leistungen gebracht und hat sehr viele hundertprozentige Chancen zu Nichte gemacht. Sie stehen zurzeit sehr kompakt, agieren phasenweiser viel defensiver, stehen nicht mehr so hoch mit der Abwehr, wodurch sich die Spieler leichter tun. Es gibt aber schon Lösungen, die man finden kann. Wir spielen auch nicht so wie die anderen Mannschaften, gegen die sie zuletzt gespielt haben. Wir haben eine ganz andere Herangehensweise. Ich denke daher, dass wir den Gegner so wie jeden anderen gut analysiert und dabei schon Räume und Möglichkeiten gesehen haben, die sie uns vielleicht anbieten könnten.

Besonders im Fokus steht bei den Wienern die Zentrale bestehend aus Aleksandar Jukic und Marvin Potzmann, die aktuell einen überragenden Job machen. Hätten Sie speziell bei Ihrem Ex-Spieler Jukic geglaubt, dass er auf dieser Position so überzeugen kann?

Aco Jukic ist ein richtig guter Fußballer. Wenn er seine Leistung auf den Platz bringt und fit bleibt, weiß man, was der Junge kann. Er spielt in Wahrheit ja mehr die Achterposition, die er unter mir auch schon öfters gespielt hat. Daher wusste ich schon, dass er da Qualität mitbringt. Wer mich mehr überrascht, ist Marvin Potzmann. Wenn viele Spieler ausfallen, musst du manchmal kreativ werden und bei ihm hat das funktioniert. Da braucht man als Coach aber auch den Mut, so etwas auszuprobieren. Die beiden sind auf jeden Fall ein Mitgrund, warum die Austria mittlerweile so stabil ist. Sie haben zudem mit Matthias Braunöder noch einen weiteren überragenden Spieler auf dieser Position. Da sind sie richtig gut aufgestellt.

Sie haben Ihren ehemaligen Musterschüler Matthias Braunöder angesprochen, der sich etwas schwer tut und sich häufiger auf der Bank wiederfindet. Schmerzt es Sie, dass er sein Leistungspotential nicht ganz halten konnte?

Ich glaube, dass er immer noch ein Musterschüler ist. Ich kenne den Motz schon sehr lange, weiß wie er arbeitet und wie professionell er ist. Die Vorstellung des Trainers hat wahrscheinlich nicht dem entsprochen und die Spielweise ist ihm nicht so entgegengekommen. Da kommt es auch immer darauf an, welche Spieler der Verein hat, wie man das umsetzen kann und ob das zu ihm als Spielertyp passt. Motz ist jemand, der gerne Fußball spielt, der gerne den Ball hat, technisch gut ist, überragende Lösungen findet, zweikampf- und laufstark ist und dem das Spiel, das die Austria jetzt spielt, wieder mehr entgegenkommt. Ich bin überzeugt, dass er sich wieder durchsetzen wird. Er hat mir als Spieler sehr viel Freude bereitet und ich finde es schade, dass er sich da etwas schwerer tut. Aber da muss er jetzt durch und sich beweisen.

Kommen wir wieder zu Ihrem Team. Neben der positiven Entwicklung, macht sich Ihre Mannschaft mit individuellen Fehlern weiterhin das Leben schwer. Auch gegen Lustenau hat man zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben. Muss man in dieser Hinsicht noch am meisten anpacken, damit man so etwas cooler herunterspielt?

Hundertprozentig, das müssen wir souveräner lösen, aber auf der anderen Seite haben wir das Spiel ja trotzdem gewonnen. Wir wissen, wie wir gegen tiefstehende Gegner spielen, hatten gegen Lustenau in den ersten 30 Minuten fast 75 Prozent Ballbesitz. Das ist das, was wir wollten. Wir haben auf einem richtigen Acker richtig guten Fußball gespielt, uns Torchancen herausgearbeitet und waren nie stark gefährdet. Die individuellen Fehler dürfen natürlich nicht passieren. Dass wir am Ende so zittern mussten, ist eine Geschichte, an der wir definitiv arbeiten müssen. Wir müssen uns in allen Belangen noch verbessern, aber ich bin da sehr entspannt, weil ich sehe, wie die Mannschaft tagtäglich arbeitet.

Das sollte auch Selbstvertrauen für das Ziel Meistergruppe geben.

Man sieht, wie eng es ist. Es geht schnell nach unten oder oben. Unsere Leistungen bisher stimmen mich positiv. Neben dem Sieg gegen den LASK waren wir auch gegen Sturm und zuhause gegen Salzburg nicht die schlechtere Mannschaft und haben richtig guten Fußball gespielt. Du verlierst dann solche Spiele, weil die Gegner doch eine gewisse Routine haben und im Falle von Sturm Graz schon so viele Jahre zusammenspielen. Die sind uns da einfach noch ein paar Jahre voraus und wenn man sieht, wie lange die Grazer in dieser Konstellation schon spielen, macht das in verschiedenen Situationen schon etwas aus. Das Entscheidende ist immer, dass eine Entwicklung zu sehen ist. Das ist bei uns der Fall und deswegen können wir optimistisch in die nächsten Spiele gehen.