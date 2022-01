Schmid: "Für mich ist die Bundesliga leichter zu bespielen als die 2. Liga"

Nachdem es zunächst 41 Partien gedauert hatte, bis Romano Schmid seinen ersten Treffer für den SV Werder Bremen erzielte, sind es nun schon drei Tore in den vergangenen fünf Ligaspielen.

"Man sieht, dass ich's kann", sagt der Österreicher, wenn mittlerweile seine sehenswerten Treffer thematisiert werden - anstatt der lange anhaltenden Flaute zuvor. Gegen Aue, Hannover und zuletzt Paderborn traf Schmid per Distanzschuss aus zentraler Position. Neu sei das für ihn nicht, sagt er, "ich habe früher schon viele Tore außerhalb der Box gemacht". In Bremen jedoch dauerte es etwas, fast eineinhalb Jahre, seitdem er zur Saison 2020/21 erstmals für Werder zum Einsatz kam.

Auf 22 Spiele kam er in der vergangenen Bundesliga-Saison, an die sich der technisch hochveranlagte 1,68-Meter-Mann offenbar gerne zurückerinnert, zumindest, wenn er an den aktuellen Zweitliga-Alltag denkt: "Die 2. Liga ist schon schwieriger, weil es viel körperbetonter zugeht, und mehr Mann gegen Mann", erläutert Schmid: "Man kriegt als dribbelstarker Spieler viel auf die Füße, was in der Bundesliga vielleicht nicht so extrem der Fall ist. Es geht auch viel mehr hin und her."

Schmid: "Das hat mir etwas geraubt"

Grundsätzlich komme der 21-Jährige zwar auch in dem derzeitigen sportlichen Umfeld gut zurecht, betont er: "Aber für mich ist die Bundesliga leichter zu bespielen als die 2. Liga." Ein Treffer fehlt ihm dort allerdings noch, zweimal wurde ihm in der vergangenen Saison ein Tor aberkannt. "Das hat mir vielleicht ein bisschen etwas geraubt", mutmaßt Schmid mit Blick auf die lange Durststrecke.

Damit der vermeintliche Ketchupflaschen-Effekt (Schmid: "Es wäre schön, wenn es so weitergeht“) ja vielleicht tatsächlich anhält, arbeitet er mit Werder-Angreifer Niclas Füllkrug und Co-Trainer Patrick Kohlmann weiterhin an seinem Abschluss: "Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, das zu trainieren."

In der Zentrale platzte der Knoten

Zugute kommt Schmid dabei auch, dass er unter Trainer Ole Werner nun fest im zentralen Mittelfeld eingeplant ist; in der Vergangenheit wurde er immer mal wieder auf den Außenpositionen aufgestellt. Der Werder-Coach indes sieht den größten Anteil an dessen geplatztem Knoten beim Österreicher selbst. Zwar ermutige Werner eigentlich alle Bremer Offensivspieler, "dass sie sich im torgefährlichen Raum diese Geradlinigkeit erhalten sollen - aber in erster Linie macht Romano das, indem er diese Abschlüsse nimmt und viel daran arbeitet". Vielleicht schon bald ja auch wieder in der Bundesliga.