Schmid: "Das war sicher falsch von mir"

In der Hinrunde noch Werder-Stammspieler, in der Rückrunde meistens Ersatz: Gegen den FC Bayern kehrte Romano Schmid nun in die Startelf zurück - in ungewohnter Rolle.

Der eine Platz im Angriff des SV Werder Bremen war auch gegen den FC Bayern weiterhin vakant, Niclas Füllkrug konnte im vierten Ligaspiel in Folge wieder nicht auflaufen: seine Wadenprobleme halten an. Doch nachdem anstelle des besten Torschützen der Bundesliga zuletzt dreimal Maximilian Philipp in der Bremer Startelf gestanden hatte, entschied sich Cheftrainer Ole Werner für die Partie gegen den Tabellenführer anders.

Warum? "Weil Romano in den Trainingsleistungen eine gute Energie auf dem Platz hatte, sehr aggressiv im Anlaufen war", erklärte der 35-Jährige: "Es war klar, dass wir das brauchen werden. Und weil er auch mal wieder dran war, von Beginn an zu spielen." In elf von 15 Bundesligaspielen hatte Werner den viermaligen österreichischen Nationalspieler bis zur Winterpause in die Startelf berufen. Bis sich Schmid im Januar-Trainingslager in Spanien einen Innenbandanriss im Knie zuzog - und für die ersten vier Spiele im neuen Jahr ausfiel.

Schmid: "Irgendwann lässt man den Kopf hängen"

Anschließend lief Schmid für Werder nur noch einmal von Beginn an auf seiner angestammten Position im offensiven Mittelfeld auf, bei der 1:2-Niederlage am 26. Spieltag gegen Hoffenheim. Eine Situation, die nicht ganz spurlos an dem 23-Jährigen vorbei ging, wie er am Samstagabend berichtete: "Wenn du in der Hinrunde Stammspieler warst, dann vier Wochen raus bist und nicht mehr in die Mannschaft kommst, ist es ja klar, dass man irgendwann mal den Kopf hängen lässt."

Nachdem Schmid am 21. Spieltag in Frankfurt bereits als Backup von Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn zum Einsatz gekommen war, füllte er nun bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern die Rolle Füllkrugs aus, in vorderster Angriffslinie neben Marvin Ducksch: "Ich glaube, ich kann das spielen, das habe ich heute gezeigt", sagte der vielseitige Offensivspieler, "ich gehe auch in die Zweikämpfe, habe einige Kopfbälle gewonnen".

Schmid war "unangenehm" für de Ligt

Insbesondere der Münchner Innenverteidiger Matthijs de Ligt bekam es dabei öfter mit ihm zu tun. "Ich traue mich hinzugehen, habe ein ordentliches Timing und ich glaube schon, dass es für ihn unangenehm war, gegen mich zu spielen", ergänzte Schmid noch - und betonte generell: "Mir ist egal, wo ich spiele. Hauptsache ich komme zum Einsatz." Auch Coach Werner sah sich bei seinem Bauchgefühl, den Österreicher trotz ähnlicher Stärken wie Philipp („Tempo und Ballsicherheit“) diesmal aufgestellt zu haben, bestätigt: "Er hat das gerechtfertigt."

Schmid hatte unter der Woche im Training eine bewusst veränderte Körpersprache an den Tag gelegt: "Zum Glück hat es der Trainer so gesehen." Den Kopf hängen zu lassen, "wenn mir was nicht gelungen ist", erklärte der Werder-Profi, sei "vielleicht falsch" gewesen - und er korrigierte sich sogleich selbst: "Das war sicher falsch von mir", so Schmid: "Wichtig ist, dass man da wieder raus kommt. Das habe ich gezeigt."