Schmid bereit für ÖFB-Startelf: "Werde alles tun, um der Mannschaft zu helfen"

Werder-Legionär Romano Schmid fühlt sich bereit, auch in der österreichischen Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen.

Romano Schmid ist mit großem Selbstvertrauen zum österreichischen Nationalteam angereist. Der Steirer brachte es bei Werder Bremen in der abgelaufenen Saison auf 34 Einsätze mit vier Toren und sieben Assists und wusste zudem in den beiden März-Länderspielen zu gefallen. Kein Wunder also, dass sich der Offensivmann Chancen auf einen Startplatz im ersten EM-Match am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich ausrechnet.

"Die Spiele gegen die Slowakei und die Türkei waren wichtig für mich. Da habe ich gezeigt, dass ich in der Mannschaft mithalten kann, auch wenn ich davon schon vorher überzeugt war", erklärte Schmid am Samstag im ÖFB-Camp in Windischgarsten.

Im Rennen um eine Nominierung für die Anfangself könnte dem 24-Jährigen die Verletzung von Xaver Schlager zugutekommen. Sollten wie zu erwarten Konrad Laimer oder Marcel Sabitzer die Position des Leipzig-Profis im Zentrum übernehmen, wäre ein Platz auf einem Flügel frei, und genau dort lieferte Schmid im März starke Leistungen ab. "Ich kann vorne alles spielen außer zentraler Stürmer", sagte Schmid. Ansprüche an Teamchef Ralf Rangnick wollte er aber keine stellen und meinte lediglich: "Wenn ich eingesetzt werde, werde ich alles tun, um der Mannschaft zu helfen."

Von einem vorzeitigen Turnierabschied des ÖFB-Teams geht der neunfache Internationale nicht aus. "Ich glaube, dass sich keiner von uns vorstellt, dass wir früh ausscheiden." Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die bevorstehende Endrunde. "Es gibt nichts Cooleres, als eine EM in Deutschland zu spielen. Ich lebe seit vier Jahren dort - länger habe ich nur in Graz gewohnt, und da war ich noch ein Kind", erzählte Schmid.

Schmid: "Ich fühle mich in Bremen sehr wohl"

Mittlerweile residiert Schmid in Bremen, wo er nicht mehr aus der Stammformation wegzudenken ist. "Ich habe mir dort ein richtig gutes Standing erarbeitet." Belohnt wurden seine Auftritte im vergangenen Dezember mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung, über die Laufzeit wurde Stillschweigen vereinbart. "Wenn ich verletzungsfrei bleibe, glaube ich, dass ich bei Werder den richtigen Verein habe. Ich fühle mich in Bremen sehr wohl."

Daher hegt Schmid auch keine Wechselgedanken. "Mein Ziel war es immer, nach Deutschland zu kommen, jetzt habe ich mich hier etabliert. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken, was noch kommt", erklärte Schmid.

Der ehemalige Sturm- und Salzburg-Kicker wird auf einen Marktwert von zehn Millionen Euro taxiert, damit ist er der teuerste Profi im aktuellen Werder-Kader. "Ich habe gezeigt, dass ich wertvoll bin. Das macht mich schon stolz."

Patrick Wimmer: "Jeder will dabei sein und spielen"

Sogar auf 15 Millionen Euro wird der Marktwert von Patrick Wimmer geschätzt. Der Wolfsburg-Legionär steht im Kampf um EM-Einsätze in direkter Konkurrenz zu Schmid. "Jeder will dabei sein und spielen", meinte Wimmer.

Der Ex-Austrainer fiel im Winter wegen eines Syndesmosebandrisses fast vier Monate aus und zählte davor und danach nicht immer zu Wolfsburgs Stammformation. Mehr Spielpraxis gab es nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Ralph Hasenhüttl. Sein neuer Coach habe bisher gute Arbeit geleistet, berichtete Wimmer. "Er ist in einer sehr schwierigen Situation gekommen und hat uns aus dem Abstiegskampf rausgehalten. Mit ihm ist neues Feuer reingekommen. Wir spielen jetzt ähnlich wie das Nationalteam, Red-Bull-like", erklärte der Niederösterreicher.

Werbung in eigener Sache kann Wimmer in den Testpartien am Dienstag in Wien gegen Serbien und am Samstag in St. Gallen gegen die Schweiz betreiben. Dabei dürfte es wohl das eine oder andere Experiment geben, die EM-Formation wird wahrscheinlich noch nicht zu sehen sein. "Ich glaube auch nicht, dass wir uns einspielen müssen. Wir sind schon länger beinander und wissen, wie jeder tickt. Es geht eher darum, Minuten zu sammeln und noch einige Sachen auszuprobieren", sagte Wimmer.

Der 23-Jährige und seine Kollegen trainieren noch bis einschließlich Montag in Windischgarsten, ehe es nach Wien geht. Die Einheit am Samstag musste auf den Platz des SV Windischgarsten verlegt werden, weil die Trainingsplätze beim Teamhotel vom nassen Wetter der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen wurden.

