Schmerzlich vermisst: Diese namhaften Spieler fehlen bei der EM

Sonderfall Ben White - England

Mit seinen 26 Jahren war Ben White eigentlich eine sichere Wahl für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate gewesen. Doch der Arsenal-Profi mochte nicht. Arsenals Sportdirektor Edu habe laut Southgate mitgeteilt, dass White nicht mehr berücksichtigt werden wolle und dass Edu selbst nicht wisse, warum White sich so entschieden habe. Sicher ist: White ist nicht dabei. IMAGO/Offside Sports Photography