"Schmerzhafter Verlust": Ezeh verlässt Wiesbaden in Richtung Hannover

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden muss einen personellen Rückschlag hinnehmen. Stamm-Linksverteidiger Brooklyn Ezeh zieht es trotz des Aufstiegs zu Hannover 96.

Steuerte in den Relegationsspielen noch zwei Vorlagen für Wiesbaden bei: Brooklyn Ezeh. IMAGO/Eibner

Nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum SV Wehen Wiesbaden ist das Kapitel bei den Hessen für Brooklyn Ezeh schon wieder Geschichte. Nach der erfolgreichen Relegation gegen Arminia Bielefeld und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga schließt sich der 22-Jährige dem künftigen Wiesbadener Liga-Konkurrenten Hannover 96 an.

Noch im vergangenen Sommer wechselte der Linksverteidiger nach einem halben Jahr bei Viktoria Berlin zum SVWW, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieb. Zuvor war der gebürtige Hamburger für die Jugendmannschaften des HSV und FC Schalke 04 aufgelaufen.

In diesem Transferfenster folgt nun der vorzeitige Wechsel nach Hannover. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen und auch die Vertragslaufzeit legten die 96er nicht offen.

In Wiesbaden wird Ezeh eine große Lücke reißen. Der 1,88-Meter-Mann lief in der 3. Liga 33-mal auf (zwei Tore, sechs Vorlagen) und verhalf dem Verein zusätzlich mit zwei Assists in zwei Relegationsspielen zum Aufstieg.

Schäfer prophezeit "vielversprechende Karriere"

"Der Verlust von Brooklyn ist für uns trotz einer am Ende für beide Seiten fairen Lösung sehr schmerzhaft. Er ist ein sehr talentierter Spieler und ein absoluter Teamplayer", ordnete Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung bei den Wiesbadenern, ein. Demnach habe man seinem Wechselwunsch, der vor allem aus privaten Gründen entstanden sei, schweren Herzens entsprochen. "Wir sind uns sicher, dass die Aufstiegssaison mit dem SVWW nur ein erstes Ausrufezeichen einer vielversprechenden Karriere ist", betonte Schäfer.

Auf der Gegenseite war die Freude dafür umso größer. "Mit Brooklyn haben wir einen der talentiertesten und begehrtesten Spieler der abgelaufenen Drittligasaison von uns überzeugen und für uns gewinnen können", erklärte Sportdirektor Marcus Mann. "Er verfügt über eine extrem gute Physis und einen starken linken Fuß. Seine Fähigkeiten hat er im Laufe der vergangenen Saison und in beeindruckender Weise in den Relegationsspielen gezeigt."

In Hannover trifft Ezeh auf der linken defensiven Seite auf Derrick Köhn, der in 33 Ligaspielen auflief und fünf Tore sowie sechs Vorlagen beisteuerte. Mit diesem Duo sei Hannover nun "extrem gut besetzt".

Trotz der großen Konkurrenz gelang es den 96ern, Ezeh zu überzeugen. "Die Verantwortlichen haben mir aufgezeigt, dass sie einen klaren Plan mit mir verfolgen", erklärte der Neuzugang. "Ich freue mich, mich in einer neuen Liga beweisen und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können."