Schmerzhafter Rückschlag für Nmecha: "Wie lange er ausfallen wird, steht in den Sternen"

Beim Neustart der Nationalmannschaft wollte er mit Blick auf die EM im nächsten Jahr eine tragende Rolle spielen, Lukas Nmecha aber kommt nicht auf die Beine. Der Stürmer des VfL Wolfsburg fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Der Knie-Fall von Lukas Nmecha geht weiter. Der Stürmer, der sich im vergangenen November einen Teilriss der Patellasehne zugezogen hatte und im neuen Jahr entgegen der persönlichen Planung nur schwer wieder auf den Platz gefunden hat, muss eine erneute Pause einlegen. Ein Rückschlag, der für Fragezeichen sorgt: "Wie lange er ausfallen wird", sagt Trainer Niko Kovac, "steht in den Sternen." Im Vordergrund stehe nun vor allem, dass Nmecha, der in dieser Saison 16 Ligaspiele (nur zehn in der Startelf) absolviert hat, wieder auf die Beine kommt. "Es geht um die Gesundheit", betont Kovac, "der Punkt wird kommen, an dem er wieder hundertprozentig gesund ist."

"Das Knie von Lukas ist ein sensibles Thema"

Das war offenbar auch in den vergangenen Wochen, als sich der Stürmer über Kurzeinsätze an die Startelf heranzutasten versuchte, nicht wirklich der Fall. Der Trainer erklärt: "Das Knie von Lukas ist ein sensibles Thema. Es kommt wieder zu leichten Schmerzen, die ihn daran hindern, 100 Prozent auf dem Platz zu bringen." Nun sei es erst einmal wichtig, dass der 24-Jährige, der die WM in Katar wegen seiner Knieverletzung verpasst hatte und nun auch beim Neustart der Nationalmannschaft nicht dabei ist, wieder schmerzfrei wird. "Es bringt nichts", sagt Kovac, "dass er mit dem Schmerz weiterarbeitet. Das hat er die letzten Wochen gemacht. Es war ein leichter Schmerz, aber trotzdem einer, der irritiert und den Spieler verunsichert. Wir müssen Rücksicht auf den Spieler und seine Psyche nehmen."

Das Knie ist nämlich das eine Problem, der Kopf spielt bei dem ambitionierten Angreifer aber ebenso eine Rolle. Kovac: "Dass es ihm persönlich nicht gut geht, ist normal, weil er immer wieder Probleme hat. Mit der Situation ist er sehr unzufrieden." Der Trainer versuchte am Donnerstag, mentale Aufbauarbeit zu leisten. "Ich habe ihm gestern gesagt: Wenn er noch zwölf Jahre spielt, dann sind es noch 144 Monate, die er als Fußballer hat. Wenn wir einen Monat abziehen, sind es noch 143. Er wird noch viel Fußball spielen."

Erst einmal begibt sich Nmecha nun aber wieder in die Aufbauarbeit. Wie im November werde das Knie laut Kovac konservativ behandelt. "Es ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird", erklärt der Fußballlehrer. Zehn Spiele sind es noch, viel Zeit bleibt dem Torjäger nicht mehr, um in dieser Saison auf Touren zu kommen.