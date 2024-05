Schmerzhafter Abgang für Oranienburg

Der HC Oranienburg wird in der kommenden Saison auf einen Leistungsträger verzichten müssen.

Nach vier Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem Oranienburger HC und Paul-Janis Twarz. Das hat der Drittligist am Mittwoch verkündet.

"Als Paul mit der Bitte auf uns zukam, für eine berufliche Karrierechance den eigentlich noch eine Saison laufenden Vertrag aufzulösen, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt. Das wäre ihm und seiner Familie gegenüber nicht fair gewesen", schildert Geschäftsführer Martin Siegler.

Twarz lässt Zukunft offen

Dabei hinterlässt der Keeper, der 2020 zum Klub gekommen war, nicht nur eine sportliche Lücke, sondern auch im Verein abseits tatkräftigt unterstützt. Dabei war er nicht nur für die Akquise neuer Sponsoren zuständig, sondern half auch bei der Organisation der Spieltag und Jugend-Camps.

"Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit und durfte viel lernen", sagt der 26-Jährige und ergänzt, "der OHC hat eine solide Basis und noch ganz viel Potenzial, das nur abgerufen werden muss."

Wie es für ihn in der kommenden Saison weitergeht, ist noch unklar. "Da ich in der Region bleibe und mir klar ist, dass es nicht so viele Teams in der 2. oder 3. Liga gibt, schaue ich einfach, ob sich wieder mal ein interessantes, neues Projekt ergibt", erklärt Twarz.