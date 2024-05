Schmerzhafte Ausfälle: DFB-Auftaktgegner Schottland präsentiert EM-Kader

Deutschlands Auftaktgegner Schottland hat am Mittwoch seinen vorläufigen Kader für die EM-Endrunde im Sommer präsentiert. Zu den 28 Profis gehört auch der Top-Torjäger der schottischen Liga.

Seit Mittwoch kennt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann die Spieler, die potenziell am 14. Juni in München auf ihn warten: Schottland hat seinen vorläufigen EM-Kader präsentiert. Steve Clarke baut dabei auf sechs Premier-League-Profis. Aus der heimischen Liga kommt auch Lawrence Shankland dazu, der insgesamt 21 Tore für Heart of Midlothian schoss und damit Torschützenkönig in Schottland wurde.

Erfahrene Premier-League-Profis wie John McGinn (Aston Villa) oder Scott McTominay (Manchester United) sollen bei der EM im Mittelfeld die Fäden ziehen. Der Schuh drückt dagegen etwas in der Defensive.

Bereits am Montag hatten die Schotten drei schmerzhafte Ausfälle für die EM 2024 bekanntgegeben: Aaron Hickey arbeitete bis zuletzt an einem Comeback, der 21-jährige Außenverteidiger des FC Brentford absolvierte aber wegen einer Oberschenkelverletzung seit Oktober weder für seinen Verein noch sein Land ein Spiel. Auch Rechtsverteidiger Nathan Patterson vom FC Everton bremst eine Oberschenkelverletzung aus.

Fergusons Fehlen tut richtig weh

Richtig weh tut auch das Fehlen von Lewis Ferguson, der eine tragende Rolle beim FC Bologna spielte und mit zehn Scorerpunkten in 31 Serie-A-Partien mitverantwortlich für die überraschende Champions-League-Teilnahme ist. Der 24-jährige Offensivspieler musste sich jüngst einer Kreuzband-Operation unterziehen.

Mit dem 26-jährigen Verteidiger Ross McCrorie (Bristol City) und dem 18-jährigen Angreifer Ben Doak (Liverpool) befinden sich zwei Profis ohne ein einziges A-Länderspiel im Kader. Celtic-Stürmer James Forrest freut sich nach einem starken Saison-Schlussspurt über seine erste Nominierung seit fast drei Jahren.

Selbstvertrauen tanken wollen die Clarke-Schützlinge am 3. Juni gegen Gibraltar (in Portugal) und am 7. Juni gegen Finnland (in Glasgow), ehe die Schotten ihr EM-Hauptquartier im Hotel Obermühle in Garmisch-Partenkirchen beziehen.

Bei der EM bestreitet Schottland dann das mit Spannung erwartete Auftaktspiel gegen Gastgeber Deutschland am 14. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München. Es folgen Duelle mit der Schweiz (19. Juni, 21 Uhr in Köln) und Ungarn (23. Juni, 21 Uhr in Stuttgart).

Der vorläufige schottische EM-Kader auf einen Blick:

Tor: Zander Clark, Craig Gordon (beide Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell)

Abwehr: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (FC Kopenhagen), Ross McCrorie (Bristol City), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Greg Taylor (Celtic Glasgow), Kieran Tierney (Real Sociedad)

Mittelfeld: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Ryan Jack (Glasgow Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic Glasgow), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United)

Angriff: Ché Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic Glasgow), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)