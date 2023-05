Schmerzhafte Ausfälle, aber: Mit Moukoko zur U-21-EM

Wenn die deutsche U-21-Nationalmannschaft am 10. Juni ihr Trainingslager in Prad (Südtirol) bezieht, wird Trainer Antonio Di Salvo 26 Spieler um sich versammeln. Mit dabei sein soll nach kicker-Informationen Dortmunds Youssoufa Moukoko.

26 Spieler, darunter drei Torhüter, werden nominiert. Am Freitag gibt der DFB seinen vorläufigen Kader für die U-21-Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli) in Georgien und Rumänien bekannt, bis zum 14. Juni wird Antonio Di Salvo noch drei Akteure aus dem Aufgebot streichen müssen. Dabei muss der Nationaltrainer schon vorab auf potenzielle Schlüsselspieler verzichten.

Vier bekannte Namen und wohl auch Felix Nmecha fehlen

Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz) wird das Turnier nach seiner erneuten Knie-Operation ebenso verpassen wie Innenverteidiger Armel Bella Kotchap (Southampton), der schon beim Saisonende in der Premier League wegen einer schweren Muskelverletzung fehlte. Auch Linksverteidiger Noah Katterbach (HSV, Kreuzbandriss) und wohl Felix Nmecha (Wolfsburg, Sprunggelenk) stehen nicht zur Verfügung. Karim Adeyemi, der auch für die U 21 infrage gekommen wäre, muss ebenfalls passen: Der Dortmunder zog sich im Saisonfinale gegen Mainz 05 (2:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt mindestens drei Wochen aus.

Ein Teamkollege Adeyemis und ebenso Teilnehmer der Winter-WM in Katar soll nach kicker-Informationen auch bei der Junioren-EM die deutschen Farben vertreten: Youssoufa Moukoko. Der Dortmunder, der in der abgelaufenen Saison auf sieben Tore in 26 Spielen kam und bereits zwei A-Länderspiele vorzuweisen hat, soll in der Offensive auf Tore- und Titeljagd gehen. Für die U 21 erzielte der 18-Jährige in bislang fünf Spielen sechs Treffer, schon 2021 war er beim Titelgewinn des DFB-Teams dabei, kam in Slowenien und Ungarn aber auch verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

Offen ist noch, ob Malick Thiaw zum Aufgebot Di Salvos zählen wird, der Innenverteidiger der AC Mailand könnte auch zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick gehören, der mit der A-Nationalmannschaft im Juni drei Länderspiele absolviert. Gute EM-Chancen hat dadurch wiederum Freiburgs Kenneth Schmidt, der sowohl als Innenverteidiger in der Vierer- und Dreierkette agieren kann und zudem eine Alternative zu Gladbachs Luca Netz als Linksverteidiger darstellt.

Schmidt und Vagnoman stehen anscheinend im Kader

Schmidt ist nach kicker-Informationen ebenso im Aufgebot dabei wie Josha Vagnoman. Der Stuttgarter debütierte im März unter Flick gegen Belgien (2:3) in der A-Nationalmannschaft, 2021 war er wie Moukoko schon beim Titelgewinn unter Trainer Stefan Kuntz dabei.

Dessen Nachfolger Di Salvo startet am 22. Juni mit der DFB-Auswahl gegen Israel in das Turnier, die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni).