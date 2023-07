Schmerzende Beine? Für Dorsch ein Genuss

Er ist endlich fit und sein Wort hat Gewicht: Niklas Dorsch soll in der neuen Saison zu einem Fixpunkt im Spiel des FC Augsburg werden. Vermutlich als Kapitän.

90 Minuten spielte der 25-Jährige gegen Ajax Amsterdam (3:1) durch und ordnete das Spiel des FCA von der Doppelsechs aus. "Die letzten Minuten waren schwer, aber das ist in der Vorbereitung normal", sagte Niklas Dorsch nach dem Sieg im Testspiel. "Für mich ist es auch etwas ganz Neues, so eine Vorbereitung mal ganz mitzumachen. Das ist einfach nur schön, ich genieße jede Minute auf dem Platz, auch wenn am Ende die Beine mal wehtun." Zur Erinnerung: Ein Schlüsselbeinbruch sowie zwei Mittelfußbrüche setzten Dorsch zuletzt lange außer Gefecht, in der vergangenen Saison blieb ihm deshalb weitgehend nur eine Nebenrolle.

Damit soll es vorbei sein. Stück für Stück gewöhnt sich der U-21-Europameister von 2021 wieder an die Belastung über volle 90 Minuten. Knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt bei der SpVgg Unterhaching (13. August, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sieht es danach aus, dass es Dorsch gelingt und er einen Stammplatz findet.

Keine Überraschung wäre es, wenn ihn Trainer Enrico Maaßen dann zum Kapitän und Nachfolger von Jeff Gouweleeuw bestimmt hätte. Das Wort des Mittelfeldspielers hat ohnehin Gewicht beim Trainer und in der Mannschaft. Dementsprechend ordnete Dorsch auch den Sieg gegen Ajax ein. "Wir haben gut dagegengehalten, gegen den Ball gut gearbeitet und auch guten Fußball gespielt. Auch im Vergleich zum Test gegen PSV (Eindhoven, 1:2, d. Red.) haben wir es deutlich besser gemacht", analysierte er und schloss mit einer Gegenfrage: "Mit den drei Toren ein guter Auftritt, oder?"

"Wir wollen die Euphorie mitnehmen"

Widersprechen wollte da niemand, zumal Dorsch noch Verbesserungspotenzial ausgemacht hat. "Für diese Art von Pressing, dieses hohe Eins-gegen-eins, müssen wir so fit sein, dass wir es 90 Minuten durchhalten können. Und wir müssen wissen, wann wir auch mal aus der Ordnung herausspielen, kompakt stehen und den Gegner kommen lassen sollten."

Details, an denen die Mannschaft arbeitet. Gute Ansätze sind in jedem Fall zu erkennen. Und, auch wenn es nur ein Test war: "Wenn man sieht, dass es auch gegen so einen Gegner funktioniert, macht es Spaß und man hat Bock zu kicken. Wir wollen so weitermachen und die Euphorie mitnehmen." Dorsch soll und wird seinen Beitrag leisten. Mit Worten und mit Taten.