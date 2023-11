Schmerzen und Fulham-Gerüchte: Wind trifft und lächelt

Jonas Wind ist die Lebensversicherung des VfL Wolfsburg. Dass dies auch bei anderen Klubs registriert wird, steht außer Frage. Der Däne trifft und trifft - obwohl er Schmerzen hat.

Er wirkt fast schon verlegen, als er auf die aus England kommenden Gerüchte angesprochen wird. Jonas Wind lächelt, schaut zu Boden bei der Frage, was dran ist am vermeintlichen Interesse des FC Fulham, wovon in der vergangenen Woche der "Evening Standard" berichtet hat. Dort heißt es, dass auch noch andere Premier-League-Klubs ein Auge auf den Dänen geworfen hätten. Was angesichts dessen Leistungen in dieser Saison wenig überraschen würde. Also, was ist dran? "Ich habe es gelesen, ich weiß nichts", antwortet Wind. Gibt es Kontakt? "Nein." Was würde einer wie er, der neunmal in zwölf Spielen traf und was nur angesichts der Torflut von Bayerns Harry Kane (18 Treffer) und Stuttgarts Serhou Guirassy (15) irgendwie gar nicht so spektakulär klingt, überhaupt kosten? "Das weiß ich nicht, keine Ahnung", lacht Wind. "Das ist ein Thema für Marcel und Sebastian."

2022 kam Wind für zwölf Millionen Euro aus Kopenhagen

Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sind damit gemeint, sie sind die Wolfsburger Kaderplaner und Verhandlungsführer. Und haben sich im zurückliegenden Sommer den Ruf erarbeitet, dass mit ihnen keine Schnäppchen zu machen sind. Tottenham Hotspur zahlt bis zu 50 Millionen Euro für Micky van de Ven, bei Felix Nmecha, der für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, wird die Summe voraussichtlich durch Bonuszahlungen noch um fünf weitere Millionen anwachsen.

Es ist das Wolfsburger Geschäftsmodell: Talentierte Fußballer holen, sie entwickeln und mit sattem Gewinn verkaufen. Das wird eines Tages mit Wind nicht anders sein. Im Januar 2022 kam der Offensivmann, der sowohl als hängende Spitze als auch als Neuner spielen kann, für zwölf Millionen vom FC Kopenhagen, er besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Für unverkäuflich erklärt der VfL grundsätzlich keinen Spieler, es gilt aber als nahezu ausgeschlossen, dass Wind im Winter gehen wird. Im Sommer könnte das dann schon anders aussehen.

Seit Ende August spielt der Torjäger mit Schmerzen

Zukunftsmusik, für Wind zählt aktuell das Hier und Jetzt beim VfL Wolfsburg, bei dem er zum Gesicht und Erfolgsgaranten geworden ist. Neun Tore und zwei Vorlagen machen den dänischen Nationalspieler (25 Spiele, acht Treffer) zum mit Abstand besten Scorer, auch gegen Leipzig war er mit einem Tor und der Vorlage zum 2:1 der Matchwinner. Seine simple Erklärung: "Ich gebe mein Bestes." Und das unter Schmerzen. Schon seit Ende August schmerzt die linke Achillessehne, immer mal wieder musste Wind Trainingspausen einlegen. "Es ist nicht top", sagt der Torjäger, der angesichts der nicht vorhandenen Alternativen so etwas wie die Wolfsburger Lebensversicherung darstellt. "Seit dem 2. Spieltag gegen Köln habe ich jeden Tag ein bisschen Schmerzen. Aber es geht, es ist okay. Ich kann spielen." Und sich so auch in England zweifelsohne einen Namen machen.