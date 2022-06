Schmelzer über Zeit im DFB-Team: "Freude hatte ich dort nie"

Nach 17 Jahren bei Borussia Dortmund hat Marcel Schmelzer seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. In einem ausführlichen Interview blickte er nun auf seine Karriere zurück - und ließ kein gutes Haar an der Nationalmannschaft.

"Nach zwei Operationen, zwei Muskelfaserrissen in der Wade - jeweils kurz vor dem Wiedereinstieg ins Training - und der langen Ausfallzeit war es einfach schwierig, auf das alte Niveau zurückzukommen", geht Marcel Schmelzer auf der Dortmunder Vereinswebsite darauf ein, warum er seine Karriere nun im Sommer nach 17 Jahren bei Borussia Dortmund beendet.

Beim BVB hat er tolle Jahre erlebt, 2011 und 2012 holte er mit Schwarz-Gelb die Meisterschaft, 2012, 2017 und 2021 den DFB-Pokal. Zudem stand er mit Dortmund im Champions-League-Finale 2013, was gegen die Bayern verloren wurde. "Die Freude überwiegt, dass wir das zusammen erleben durften und ich ein Teil davon sein durfte. Als kleiner Junge hätte ich mir das nie erträumt. Ich finde es eher schade, dass wir nicht länger als Gruppe zusammengeblieben sind", blickt Schmelzer auf die Truppe rund um die Meisterjahre zurück, wovon bei der Borussia jetzt nur noch Mats Hummels übrig ist.

Während er an die Zeit beim BVB sehr gute Erinnerungen hat, gibt es ein andere Kapitel in der Karriere des Außenverteidigers, an das er nicht so gerne zurückdenkt. "In Dortmund habe ich mich mit meinen Konkurrenten immer gut verstanden. In der Nationalmannschaft wird dir auf eine andere Weise 'Hallo' von deinen Konkurrenten als von den übrigen Spielern gesagt; im Training wird auch anders agiert. Damit habe ich mich anfangs schwergetan. Ich fühlte mich unwohl", gibt der 34-Jährige zu.

Schmelzer fühlte sich nicht wohl bei der Nationalmannschaft

Als eine Art Haifischbecken würde Schmelzer den Kreis der Nationalmannschaft bezeichnen. "Es kann sein, dass die Rivalität auf den einzelnen Positionen in anderen Bundesliga-Vereinen auch so gelebt wurde. Nur kannte ich das nicht vom BVB.", berichtet der Linksverteidiger und fügt an: "Freude hatte ich dort nie. Vorher in der U 21 - das war ein schönes Jahr unter Horst Hrubesch mit dem Gewinn der Europameisterschaft, das war mega, das hat Spaß gemacht. Später dann in der A-Nationalmannschaft hatte ich nie Freude dort zu sein - und fühlte mich nicht wirklich wohl."

Jetzt erst einmal "ein bisschen reisen"

Schmelzer lief insgesamt 16-mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf. Am 5. März 2014 machte er sein letztes Länderspiel beim 1:0 gegen Chile. Für die Weltmeisterschaft 2014, wo Deutschland bekanntlich den Titel holte, wurde er nicht nominiert - und stattdessen ziemlich überraschend Erik Durm. Aber das liegt lange zurück, für den Defensivmann geht nun der Blick in die Zukunft: "Eigentlich wollte ich noch einmal für ein Jahr im Ausland Fußball spielen. Von diesem Plan musste ich mich nun leider verabschieden - und habe seitdem keinen neuen gemacht. Für den Körper war es anstrengend, und für den Kopf sogar mega anstrengend, mich mehrmals zurückzukämpfen, um anschließend wieder hinzufallen. Ich werde erst einmal komplett runterfahren und ein bisschen reisen."