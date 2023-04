"Schmeichelhaftes Ergebnis": DFB-Team sucht "Spielruhe"

Die deutsche Nationalelf gewinnt mit 1:0 gegen die Niederlande, doch der Sieg sorgt für mehr Fragen als Antworten. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann sehen die Probleme.

Die Torschützin war ehrlich. "Er ist mir einfach auf den Kopf gefallen", sagte Sydney Lohmann ihren Siegtreffer im Länderspieltest am Karfreitag. In Sittard hatte die deutsche Auswahl Vize-Weltmeister Niederlande mit 1:0 geschlagen, aber so richtig happy war danach trotzdem niemand. "Das ist für uns ein schmeichelhaftes Ergebnis", sagte Mittelfeldspielerin Lohmann, und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wurde präziser: "Spiel- und Passqualität sind Themen, bei denen wir besser werden müssen."

Wie schon im ersten Test des Jahres hatte sich die DFB-Elf einen hochklassigen Gegner ausgesucht: Gegen Schweden blieb es noch torlos. Schon in Duisburg hatte vor allem die bärenstarke Merle Frohms zwischen den Pfosten eine Niederlage verhindert, diesmal war es erneut erst die Wolfsburgerin und nach der Pause Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, die den Gegentreffer verhinderten.

Zwei Akteurinnen auf Weltklasse-Niveau, das funktioniert. Die Defensive davor mit Sara Doorsoun und Sjoeke Nüsken zeigte sich schon etwas wackliger, und richtig problematisch wurde es ganz vorn. Talent Jule Brand tauchte komplett ab, Tabea Waßmuth taute erst spät auf. Svenja Huth, für die kurzfristig ausgefallene Nicole Anyomi aufgestellt, war unauffällig. Nur Klara Bühl machte etwas Betrieb, Laura Freigang kam viel zu spät. Und Alexandra Popp spielte nach ihrer Einwechslung erstmal im defensiven Mittelfeld.

"Wir wünschen uns schon mehr von uns", gab Lohmann zu. Das Standard-Tor sei positiv, dass es das Team gut zu Ende gespielt habe, auch. "Aber es überwiegen die Punkte, an denen wir noch arbeiten müssen." Die Balance zwischen schnellen Vorstößen und ruhigen Ballbesitzphasen hatte nicht nur die Spielerin des FC Bayern als Problem ausgemacht, sondern auch Voss-Tecklenburg. "Die Spielruhe ist eines der Themen, die wir angehen werden", sagte die Bundestrainerin. "Mit dem Ball ist das zu wenig, und da muss auch noch mehr kommen bis zur WM", forderte Lohmann.

Die startet in dreieinhalb Monaten in Australien und Neuseeland. Die deutschen Spielerinnen werden noch einiges verbessern müssen, wenn sie dort eine ernsthafte Rolle spielen wollen.