Schmalfuß-Nachfolge: Bayreuth setzt auf Nicole Kalemba

Die Nachfolge für den Geschäftsführer-Posten beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth ist geklärt: Nicole Kalemba übernimmt.

Kalemba ist gebürtige Bayreutherin und selbst ehemalige Fußballspielerin: Sie kickte in der ersten spanischen Liga, ehe sie bereits mit 24 Jahren verletzungsbedingt ihre Laufbahn beenden musste. Die in Wirtschaftswissenschaften promovierte 35-Jährige war als Abteilungsleitung Medien und Kommunikation beim FC Ingolstadt 04 und zuletzt beim spanischen Zweitliga-Aufsteiger CD Castellón tätig. Zudem absolviert die Wagnerstädterin derzeit den Lehrgang "Management im Profifußball" des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball-Liga und sitzt als Mitglied mit beratender Stimme im DFB-Ausschuss 3. Liga.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nicole Kalemba eine Kennerin des Fußballs, die bereits Aufgaben beim DFB hat, für uns gewinnen konnten. Auch im Bereich der Betriebsführung und Wirtschaft bringt sie eine umfangreiche und Führungserfahrung mit, was uns positiv in die Zukunft blicken lässt, die SpVgg Bayreuth strategisch voranzubringen. Unser Ziel ist es, mittelfristig wieder in den Profifußball zurückzukehren", so Gesellschafter Dr. Wolfgang Gruber.

"Die Zukunft mitgestalten"

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, als gebürtige Bayreutherin die Zukunft der SpVgg Bayreuth, einem Verein mit unglaublich tollen Fans, mitgestalten zu können. Ich möchte dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen und neue Maßstäbe setzen", wird Kalemba selbst in der Pressemeldung zitiert. Sie folgt in diesem Amt auf Jörg Schmalfuß, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte.

Die SpVgg Bayreuth landete in der abgelaufenen Spielzeit nach einer eher enttäuschenden Runde auf Rang 12 der Regionalliga Bayern. Die Saison 24/25 beginnt für die Altstadt am 20. Juli.