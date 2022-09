Schmadtkes Hoffnung nach dem Transferende

Der VfL Wolfsburg auf der Zielgeraden dieser Transferperiode. Aster Vranckx wird den Klub verlassen, weitere Veränderungen deuteten sich am Donnerstagmorgen nicht an. Boss Jörg Schmadtke hofft auf einen positiven Effekt für seinen Kader, wenn das Wechselfenster geschlossen ist.

Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Eine Frage, die nicht nur den VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt hat. Spieler wie Josip Brekalo, Omar Marmoush oder Josuha Guilavogui wollten aufgrund ihrer unklaren Zukunft lange Zeit nicht reden, und auch am Donnerstag müssen die VfL-Verantwortlichen immer noch mit Last-minute-Angeboten für Spieler rechnen. Bis auf den bevorstehenden Abschied von Aster Vranckx, der mittlerweile seinen Medizincheck bei AC Mailand absolviert hat, deutete sich am Donnerstag jedoch kein weiterer Transfer an. Die potenziellen Wechselkandidaten wie Brekalo, Jerome Roussillon und Max Kruse standen bei der morgendlichen Einheit allesamt auf dem Trainingsplatz.

"Für die Kaderhygiene und die psychische Hygiene gefährlich"

Am Abend schließt das Transferfenster, dann herrscht erst einmal Klarheit bis zum Winter. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke erhofft sich durch das Ende der Gedankenspiele und Spekulationen einen positiven Effekt für seinen Kader, der mit nur zwei Punkten aus vier Spielen arg durchwachsen aus den Startlöchern gekommen ist. Die Ungewissheit an vielen Stellen sei "für die Kaderhygiene und die psychische Hygiene immer gefährlich", erklärt der 58-Jährige. "Für eine Gruppe, eine verschworene Einheit und den Leistungsgedanken" sei es kompliziert, wenn der Ligabetrieb und die Wechselperiode sich überschneiden.

Gehen Spieler, die sich mit Wechselgedanken tragen, womöglich anders zu Werke? Unterstellen will Schmadtke niemandem etwas, dennoch ist er überzeugt: "Wenn wir Klarheit haben, dann wird sich das Verhalten auf dem Platz verändern." Das ist beim VfL auch zwingend notwendig, gegen Köln muss am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fast schon ein Sieg her, um nicht zu sehr unter Druck zu geraten.

"Zwei Punkte", räumt Schmadtke nach dem holprigen Start ein, "sind zu wenig, damit sind wir nicht zufrieden." Gleichwohl überrascht es den Manager nach dem erneuten Trainerwechsel von Florian Kohfeldt zu Niko Kovac im Sommer auch nicht, dass seine Mannschaft mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. "Es bedarf ein bisschen Zeit, das war mir klar." Dennoch erwartet Schmadtke andere Auftritte von seinem Team, mehr Konsequenz. "Es gibt ein paar Dinge, die sind bislang nicht so prickelnd, die müssen wir besser machen. Wir sind noch nicht so weit, wie wir es uns erhofft haben." Vielleicht ändert sich das ja nach dem Transferende.