Schmadtke zu den Vorfällen von Jena: "Überflüssig, aber nicht größer machen, als es war"

Die Vorkommnisse rund um das Pokalspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg (0:1) haben ein Nachspiel. Profis des VfL wurden von Anhängern der Heimmannschaft bedrängt, der Regionalligist kündigt eine Aufarbeitung der Geschehnisse an. VfL-Boss Jörg Schmadtke äußert sich gegenüber dem kicker.

Jörg Schmadtke ist eines wichtig: Die Vorkommnisse beim Pokalspiel seines VfL am Samstag in Jena sollten angemessen behandelt, nicht unnötig größer gemacht werden. Der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg betont: "Die Leute um mich herum waren extrem freundlich." Wie der Großteil der 6100 Zuschauer, die dem spannenden Pokalspiel, das der VfL in der Nachspielzeit für sich entschied, einen stimmungsvollen Rahmen gaben. Jedoch: Sowohl im Stadion als auch außerhalb kam es zu aggressiven Verhaltensweisen, die nun aufgearbeitet werden. "Was während des Spiels an unserem Block passiert ist", betont Schmadtke, "das hat mir nicht gefallen." Am Rande des Gästebereichs war es zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen. Der VfL-Boss weiter: "Ich weiß nicht, von wem die Provokationen ausgegangen sind. Aber da hätte ich mir schon einen besseren Schutz unseres Blocks, eine bessere Trennung gewünscht." Und einen eingreifenden Sicherheitsdienst, der die Szenerie größtenteils nur beobachtete und mit Schluss komplett abzog, um den Bereich des Spielertunnels zu sichern.

Nach der Partie kam es vor dem Stadion zu einem kurzzeitigen Handgemenge, als VfL-Spieler um Pavao Pervan, Jakub Kaminski und Kevin Paredes auf dem Weg zum Mannschaftsbus von wenigen Jena-Anhängern körperlich angegangen wurden und in Sicherheit gebracht werden mussten. "Total überflüssig", beschreibt Schmadtke die Aggressionen gegenüber seinen Spielern, wünscht sich eine "bessere Wegbegleitung", stellt aber auch klar: "Es wurde niemand geschlagen, es ist nicht wirklich viel passiert. Man sollte es nicht größer machen, als es war."

Jena veröffentlicht Stellungnahme

Das, was jedoch geschehen ist, will der Gastgeber nun aufarbeiten. Am Sonntag gab der FC Carl Zeiss Jena eine Stellungnahme raus. Auf der Homepage des Regionalligisten heißt es: "Die erstmalige Nutzung der Nordtribüne mit 3200 stimmgewaltigen FCC-Fans zum DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg, in dem unsere Zeiss-Elf einen leidenschaftlichen Kampf ablieferte, der begeistert hat, Fußballatmosphäre pur vor 6100 Zuschauern, die erahnen ließ, welch Hexenkessel unser Ernst-Abbe-Sportfeld sein wird, wenn es komplett fertiggestellt sein wird - all dies hätten wir mitnehmen wollen in die vor uns liegende Saison, die uns alles abverlangen wird. Stattdessen überschatten ganz andere Meldungen das gestrige Spiel. Mutmaßlich ausgelöst von einigen Wenigen. Nach Ende der Partie sollen Spieler des VfL Wolfsburg, die auf dem Weg zu ihrem Mannschaftsbus waren, auf dem Westtribünenvorplatz von einigen Zuschauern bepöbelt und auch körperlich bedrängt worden sein. Wenn sich dies bestätigen sollte, wäre das Maß normaler Emotionalität weit überschritten worden und auch nicht mit dem - allerdings unangemessenen und provozierenden - Wolfsburger Torjubel direkt vor dem Fanblock auf der Westtribüne zu rechtfertigen."

Auch Provokationen, egal von welcher Seite sie ausgehen, sind keine Rechtfertigung für Gewalt. Andreas Kuhn, Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft EAS GmbH

Der Klub veröffentlich zudem diverse Statements. Andreas Kuhn, Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft EAS GmbH, erklärt: "Wir dulden es jetzt und in Zukunft nicht, dass einige Wenige das kaputt machen, was hier aufgebaut wird. Wir werden hier generell konsequent durchgreifen. Auch Provokationen, egal von welcher Seite sie ausgehen, sind keine Rechtfertigung für Gewalt." Zu Wochenbeginn sollen die Geschehnisse vom Klub und dem Stadionbetreiber gemeinsam mit der Polizei und den Ordnungsdiensten ausgewertet werden. FCC-Geschäftsführer Chris Förster betont: "Gewalt hat weder im Stadion noch sonst wo in der Gesellschaft etwas zu suchen. Dafür stehen der FC Carl Zeiss Jena und auch seine Fans. Wer aus diesem Konsens ausschert, muss mit Konsequenzen wie Strafanzeige und Hausverbot rechnen."

"Etwaige Verfehlungen werden ausgewertet und geahndet"

FCC-Präsident Klaus Berka und Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Mario Voigt kündigen mögliche Konsequenzen an: "Wir möchten uns beim VfL Wolfsburg und speziell den betroffenen Spielern für das mutmaßliche, inakzeptable Fehlverhalten einiger Weniger entschuldigen. Fußball ist Leidenschaft und Fairness. Dafür werben wir jeden Tag. Wir möchten uns aber auch an dieser Stelle ausdrücklich für ein tolles, stimmungsvolles Fußballfest, getragen von leidenschaftlicher Atmosphäre der überwiegenden Mehrheit der Fans und einer super Mannschaftsleistung bedanken. Etwaige Verfehlungen werden jetzt genau ausgewertet und dann auch entsprechend geahndet."