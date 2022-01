Schmadtke, Weghorst, Kohfeldt: Auf die Details kommt es an

Mit sieben Niederlagen am Stück ging der VfL Wolfsburg in die Winterpause, vieles muss besser werden in der Rückserie. Am besten schon am Sonntag in Bochum.

Die Zeit war kurz, aber intensiv. Noch im alten Jahr hatte Florian Kohfeldt seine Mannschaft wieder zum Training gebeten, versuchte seinen Spielern die Inhalte zu vermitteln, die ihm wichtig sind. "Mutiger, strukturierter, zielstrebiger" soll das VfL-Spiel künftig werden. Mut ist ein Wort, dass der Ende Oktober angetretene und zuletzt siebenmal am Stück bezwungene Trainer häufig verwendet. Auch "Spielkontrolle" ruft er immer wieder rein wie zuletzt beim 5:4-Testsieg gegen Paderborn.

Eine Generalprobe, die angesichts der Offensivleistung Hoffnung machen, mit Blick auf die Gegentore jedoch auch Sorgen bereiten muss. "Über weite Strecken war ich damit zufrieden", sagt Geschäftsführer Jörg Schmadtke, die erste halbe Stunde fand er sogar "richtig gut". Der VfL kombinierte sich zu Toren, Wout Weghorst nutzte all seine Chancen, Maximilian Arnold war an nahezu allen Treffern beteiligt. "Ein Ausnahmespieler", hebt Kohfeldt seinen Mittelfeldchef hervor.

Jedoch: Etwas mehr als eine vollständige Trainingswoche, zumindest mal wieder ein Sieg - reicht das, um all die Sorgen der Hinserie abzuschütteln und die Wende in der Liga herbeizuführen? "Ich bin weder beruhigt noch beunruhigt", sagt Boss Schmadtke und betont vor dem VfL-Rückrundenstart am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum: "Ich gehe mit dem festen Glauben in das Spiel, dass wir uns ein paar Dinge erarbeitet haben. Dinge, die in die Mannschaft hineingefunden haben."

Es gibt einen Unterschied zwischen gewinnen wollen und wirklich gewinnen wollen. Wout Weghorst

Ein neuer Geist ist zwingend vonnöten. Das betont auch Torjäger Weghorst, auf dessen Schultern die Hauptlast des Toreschießens liegt, nachdem sich Lukas Nmecha mit schwerer Knöchelverletzung abgemeldet hat (und seine Reha erst einmal in Dubai absolviert). "Mentalität, Intensität, eklig sein", streicht Weghorst die einstigen Wolfsburger Top-Eigenschaften heraus. "Da haben wir nachgelassen." Kohfeldt muss es gelingen, die Gier im Kader neu zu entfachen. Weghorst weiß: "Es gibt einen Unterschied zwischen gewinnen wollen und wirklich gewinnen wollen."

Auf die Details kommt es an: Personelle Veränderungen bei der Videoanalyse

Auf die Details kommt es an. Kleinigkeiten, die zum großen Ganzen beitragen. Einige Dinge haben der neue Trainer und die sportliche Leitung verändert. Dazu gehören vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie das gemeinsame Aufräumen nach dem Training, aber auch personelle Veränderungen. Beispiel Videoanalyse: Nachdem Alex Abresch bereits mit Ex-Trainer Mark van Bommel gehen musste, ist ab sofort auch Tim Cezanne, dessen im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, nicht mehr dabei. An der Seite von Martin Raschik analysiert nun Sascha Simon, der aus der eigenen Akademie befördert wurde. "Der Trainer hat am ersten Tag eine klare Ansprache gehalten", berichtet Weghorst. "Er hat gesagt, dass sich Sachen ändern müssen. Das müssen wir umsetzen." Am besten schon in Bochum.