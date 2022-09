Schmadtke und Trainer Kovac: Rückendeckung und ein klarer Wunsch

Zwei Punkte aus fünf Spielen, der VfL Wolfsburg ist so schlecht wie noch nie in eine Bundesligasaison gestartet. Trainer Niko Kovac und seine Mannschaft geraten früh unter Druck - und sollten sich, so der Wunsch von Geschäftsführer Jörg Schmadtke, nun erst einmal auf die einfachen Dinge konzentrieren.

Stärkt Niko Kovac trotz des Fehlstarts den Rücken: VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. IMAGO/regios24