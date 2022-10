Schmadtke und die Drei-Punkte-Hoffnung

Nimmt man nur die letzten vier Spiele, steht der VfL Wolfsburg ganz ordentlich da. Sieben Zähler fuhr die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ein, diese würden Tabellenplatz sechs in diesem Zeitraum bedeuten. Drei Punkte machen aktuell Hoffnung auf langfristige Besserung.

Die Tendenz, sagt Jörg Schmadtke, "ist im Moment in Ordnung. Sieben Punkte aus vier Spielen, das ist okay." Das 1:1 in Augsburg, an jenem Ort, an dem der VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison beim 0:3 einen Tiefpunkt erlebt hatte, nahmen die Niedersachsen, die ihre Ansprüche nach dem Fehlstart erst einmal herunterschrauben mussten, gerne mit. "Es ist noch nicht alles gut", betont der Geschäftsführer zwar. Aber: Es gibt sie, die Hoffnungsschimmer, dass der VfL die Kurve kriegen könnte.

1. Der VfL erarbeitet sich Torchancen: Als es vor drei Wochen das 0:2 bei Union Berlin gab und Trainer Niko Kovac die Kritikkeule auspackte, war die Chancenarmut ein zentrales Thema. "Lukas Nmecha alleine in der Box wird keine Tore schießen." In Berlin kam der VfL kaum in den Strafraum des Gegners. Die Reaktion darauf gefällt dem Trainer: Acht Chancen und drei Treffer beim 3:2 gegen Stuttgart, sieben Tormöglichkeiten und ein Tor nun in Augsburg. Spielerisch noch nicht richtig gut, aber zumindest verbessert. "Die fußballerische Komponente", hofft Boss Schmadtke, "wird mit zunehmender Zeit und steigendem Selbstvertrauen sichtbarer."

2. Der VfL wehrt sich: Wolfsburg gewann in Augsburg 60 Prozent der Zweikämpfe. "Wir haben das Kampfspiel angenommen und uns nicht abkochen lassen", hebt Schmadtke hervor. Es gehe darum, die Grundtugenden abzurufen, "das tun wir im Moment". Wenngleich dem Manager das alleine beim Blick auf die eigene Mannschaft und die Liga nicht ausreicht: "Insgesamt wird mir aktuell zu viel über Grundtugenden, zu wenig über Fußball gesprochen."

3. Der VfL ist fit: In der Schlussphase in Augsburg war die Kovac-Elf dem Siegtreffer näher, entsprechend überwog bei Kapitän Maximilian Arnold oder Torschütze Yannick Gerhardt nach dem Spiel sogar die Enttäuschung darüber, den Sieg verpasst zu haben. "Wir sacken nicht weg", stellt Boss Schmadtke einen gravierenden Unterschied zum Vorjahr fest, "wir sind in der Lage, noch mal zuzulegen." Das, so der 58-Jährige, "ist ein gutes Gefühl". Und zeigt: Körperlich hat Kovac seine Mannschaft auf Vordermann gebracht, fußballerisch bleibt noch reichlich Luft nach oben.