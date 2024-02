Schmadtke überzeugt: Friedrich wird's richten

In der Defensive von Borussia Mönchengladbach stehen gegen den VfL Bochum einige Umbaumaßnahmen an. Sie spülen Marvin Friedrich zurück in die Startelf - doch es bleiben Fragezeichen.

Kaum war er draußen, ist er schon wieder mittendrin. Hatte Marvin Friedrich seinen Platz in der Innenverteidigung gerade erst räumen müssen aufgrund der Rückkehr von Ko Itakura und Maximilian Wöber, ist er nach nur zwei Spielen auf der Bank zurück in der Gladbacher Startelf.

Durch die Gelbsperren von Itakura und Nico Elvedi braucht es neues Personal im Abwehrzentrum - das bedeutet für Friedrich eine neue Chance. Und Nils Schmadtke ist überzeugt davon, dass es der 28-Jährige richten wird. "Zuletzt war Marvin Friedrich immer da, wenn er gebraucht wurde", sagt Borussias Sportdirektor vor dem wegweisenden Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag.

Die Umbaumaßnahmen in der Defensive könnten gegen die formstarken Bochumer, die am Sonntag mit 3:2 über den FC Bayern triumphierten, weit über die Innenverteidigung hinausgehen. Auch auf der linken Seite steht womöglich eine Veränderung an. Der Grund: Luca Netz ist erkrankt.

"Hinter seinem Einsatz steht noch ein großes Fragezeichen", sagte Trainer Gerardo Seoane auf der gestrigen Pressekonferenz. Kandidaten, die die Netz-Position auf der linken Seite übernehmen könnten, lassen sich im Kader finden. Fabio Chiarodia zum Beispiel, der nicht nur im Zentrum, sondern auch auf der linken Abwehrseite verteidigen kann. Der Einbau des 18-Jährigen würde noch mehr für eine Umstellung auf die Viererkette sprechen, da er vom Profil her nicht gerade als Schienenspieler im System mit Dreierkette infrage kommt. Das wäre bei einem Seitenwechsel von Joe Scally eher möglich. Der US-Amerikaner, normalerweise auf der rechten Seite unterwegs, hat in der Vergangenheit schon häufiger auf links gespielt. Wöber wäre theoretisch auch eine Option für die Linksverteidigerposition, allerdings wird der Österreicher als Stabilisator in der Mitte benötigt.

Lainer wieder bei 100 Prozent

Und was die rechte Seite betrifft, rückt ein Startelf-Comeback von Stefan Lainer nach seiner Krebserkrankung immer näher. "Er hatte mehrere Teileinsätze und ist inzwischen wieder bei 100 Prozent", erklärte Seoane am Donnerstag. Mit seiner Kampfkraft und Routine könnte Lainer die passende Unterstützung für Franck Honorat auf dem rechten Flügel sein, damit der Franzose seine Offensivqualitäten wieder besser zur Geltung bringt als zuletzt. Seoane sagt: "Entscheidend ist, dass Franck schnell wieder in Tritt kommt und seine Stärken für die Mannschaft einbringt: seine Schnelligkeit, seine Flankenqualität und seine gefährlichen Standards. Wir hoffen, dass er im Endspurt der Saison wieder an seine guten Leistungen der Hinrunde anknüpfen kann. Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns."