Schmadtke steht zu Kohfeldt und wundert sich über Baku-Aussage

Der VfL Wolfsburg taumelt dem Saisonende entgegen und muss sich nach dem 1:6 in Dortmund wieder einmal schwerer Kritik stellen. Boss Jörg Schmadtke bezieht Stellung.

Der VfL verschanzt sich. In dieser frühlingshaften Woche gibt es für die Wolfsburger Anhänger nichts zu sehen und von den Spielern nichts zu hören. Sämtliche Trainingseinheiten bis zum Spiel am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Mainz finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Medientermine der Profifußballer wird es keine geben.

Voller Fokus auf den FSV: "Ein richtungsweisendes Spiel mit großer Bedeutung", sagt Geschäftsführer Jörg Schmadtke nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Er weiß mit Blick auf den Abstiegskampf: "Wir brauchen noch Punkte." Seine Hoffnung wie zuletzt nach Augsburg (0:3) und vor Bielefeld (4:0) ist, dass sich das Team, das in Dortmund in seine Einzelteile zerfiel, der Lage bewusst ist: "Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder eine Reaktion zeigt und denke auch, dass sie kommen wird."

Dass dies nach Durchhalteparolen klingt, dessen ist sich der Manager bewusst. Weitreichende Konsequenzen aus dem Debakel vom Wochenende zieht er jetzt aber nicht. Auch Trainer Florian Kohfeldt, dem allein mit Spielen wie den beiden letzten Auswärtspartien die Argumente fehlen, genießt weiterhin das Vertrauen - auch über diese Spielzeit hinaus. "Ich gehe davon aus", betont Schmadtke, "dass wir in dieser Konstellation die Klasse halten und in die kommende Saison gehen." Rückendeckung, die aufgrund des aktuellen Festhaltens notwendig ist, spätestens aber nach dem 34. Spieltag einer Überprüfung bedarf, schließlich würde Kohfeldt, wenn der VfL nicht noch einen extremen Leistungsumschwung hinbekommt, mit einer schweren Hypothek in die kommende Spielzeit starten.

Schmadtke wegen Baku: "Bei uns hat man immer versucht, alles zu geben"

Erst einmal stehen ohnehin die Sorgen der Gegenwart im Mittelpunkt. Und damit vor allem die Spieler, die schließlich den Klassenerhalt auf dem Rasen bewerkstelligen müssen. Die Pleite am Samstag habe gezeigt, so Schmadtke, "dass die Mannschaft nicht stabil ist". Und klar sei auch: "Dauerhafte Stabilität werden wir bis zum Ende der Saison nicht hinbekommen." Deswegen sei es nur noch das Ziel, diese verkorkste Spielzeit so zu beenden, "dass sie den kleinstmöglichen Schaden hat". Es geht nur noch um die Rettung.

kicker Wochenendrückblick vom 17.4.2022 Dortmund feiert Gala gegen Wolfsburg, Schalke festigt Rang 1 in Liga 2, Wolfsburgs Frauen stürmen ins DFB-Pokalfinale kicker Wochenendrückblick vom 10.4.2022 10.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 3.4.2022 03.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.3.2022 28.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 21.3.2022 21.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Auf die Gründe des VfL-Absturzes möchte Schmadtke zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret eingehen, dass seine Mannschaft in den Bequemlichkeits-Modus geschaltet hat nach der vergangenen Erfolgssaison, lässt sich jedoch nicht von der Hand weisen. "Der 4. Platz hat das gemacht", räumt der 58-Jährige ein und ist zugleich verwundert über seine Profis. Nationalspieler Ridle Baku führte zuletzt den nachlassenden Erfolgshunger ("Man kann vielleicht sagen, dass man ein bisschen satt war von der vorherigen Saison, dass man vielleicht ein, zwei Prozentpunkte weniger gemacht hat") als Erklärung für die Probleme an. Schmadtke dazu: "Ich wundere mich über diese Aussage, vielleicht komme ich aber auch aus einer anderen Generation. Bei uns hat man immer versucht, alles zu geben. Sonst konntest du nicht bestehen."

Am Freitagabend sollten die VfL-Profis mal wieder an ihr Leistungslimit kommen. Schmadtke selbst wird anders als vor dem Bielefeld-Spiel nicht noch einmal vor das Team treten und eine Brandrede halten. "Ich glaube", so der Boss, "dass das Spiel in Dortmund so deutlich war, dass es so etwas nicht braucht. Wer jetzt nicht bei sich selbst anfängt, dem helfen auch Worte nicht."