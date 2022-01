Schmadtke, Schäfer, Kohfeldt: Wolfsburg und das Worst-Case-Szenario

Wie stellt sich der VfL Wolfsburg für die Zukunft auf? In der sportlichen Krise sind die Fragezeichen groß. Schon das nächste Spiel gegen Fürth könnte den Klub schwer ins Wanken bringen.

Der VfL Wolfsburg befindet sich am Scheideweg, der Champions-League-Teilnehmer ist mittendrin im Abstiegskampf. Verschärft sich die Krise in den kommenden Wochen noch oder kriegen die Niedersachsen die Kurve? Der Klub hofft auf schnelle Besserung, muss sich aber auch mit dem Worst-Case-Szenario beschäftigen. Wie geht es weiter, sollte das "Endspiel" am 6. Februar gegen Tabellenschlusslicht Greuther Fürth nicht gewonnen werden? Für Florian Kohfeldt wäre es wohl das Ende auf der VfL-Bank, der Trainer müsste nach nur kurzer Zeit wieder gehen. Und auch Boss Jörg Schmadtke könnte, sollte er eine zweite Fehleinschätzung bei der bedeutsamen Trainerfrage einräumen müssen, vorzeitig seinen Hut nehmen. "Dieses Spiel hat einen Endspielcharakter, nicht nur für den Trainer, sondern für alle Beteiligten", sagt Schmadtke ganz deutlich. "Dieses Spiel wird maßgeblich Einfluss nehmen auf den Rest der Saison."

Eine Spielzeit, in der sich der VfL dann mittendrin womöglich noch einmal neu aufstellen müsste. Sehr wahrscheinlich auf dem Trainerposten, eventuell aber auch in der Führungsetage. Wie geht's weiter, wenn Schmadtke - vielleicht sogar schon kurzfristig - nicht weitermacht? Lange Zeit galt es als logisch, dass eines Tages Sportdirektor Marcel Schäfer in die Fußstapfen seines "Ausbilders" treten wird, mit dem er seit 2018 weitaus mehr positive als negative Entscheidungen getroffen hat. Doch so eindeutig klingt Aufsichtsratschef Frank Witter, der sich angesichts des auslaufenden Schmadtke-Vertrags ohnehin Gedanken über eine Neubesetzung des Sportchef-Postens machen muss, nicht. "Die grundsätzliche Idee", sagt der ehemalige Volkswagen-Finanzvorstand über Schäfer, "ist durchaus plausibel, aktuell aber nicht das Thema." Und: "Er hat die Kompetenz und eine Entwicklung genommen, bei der man absehen kann, dass er in eine große und verantwortliche Rolle in der sportlichen Leitung wachsen kann." Aber offenbar noch nicht sofort.

Aktuell ist Schäfer, der im Sommer seinen Vertrag bis 2025 verlängerte, als Sportdirektor dicht dran an Trainer und Mannschaft, war in den vergangenen Jahren bei Zwistigkeiten zwischen Boss Schmadtke und den Trainern Bruno Labbadia und Oliver Glasner ein elementar wichtiges Bindeglied. Der 37-Jährige hat zwar qua Amt nicht das letzte Wort beim VfL, arbeitete dennoch in vielen Bereichen bereits eigenverantwortlich - im konstruktiven Austausch mit seinem Vorgesetzten. "Es ist bemerkenswert, wie dieses Tandem funktioniert", streicht Witter hervor. Jedoch hat das Duo nun auch den Absturz zu verantworten. Es deutet sich an, dass der VfL, sollte es keine Zukunft mit Schmadtke geben, zunächst einmal extern einen neuen Geschäftsführer suchen würde. Das wiederum würde wohl nur in Abstimmung mit Schäfer funktionieren.