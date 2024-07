Schmadtke-Nachfolger Zibung: Seine Aufgaben, seine Vita

Der Schweizer David Zibung steigt als "Sportkoordinator Lizenz" bei Borussia Mönchengladbach ein. Bei seinem Ex-Klub FC Luzern ist der ehemalige Torhüter eine Legende - und hat mit Fohlen-Trainer Gerardo Seoane früher in einer Mannschaft gespielt.

Die Borussia und Nils Schmadtke - es hat nicht gepasst. Als Knackpunkt in der Zusammenarbeit erwies sich vor allem Schmadtkes Wunsch nach mehr Verantwortung und damit Einflusseinnahme auf die Kaderplanung, die hauptverantwortlich allerdings in den Händen von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus sowie Scouting-Direktor und Kaderplaner Steffen Korell liegt.

Man kann also davon ausgehen, dass in den Gesprächen der Gladbacher Verantwortlichen mit Nachfolger David Zibung die Aufgabengebiete des neuen Mannes ganz klar abgesteckt wurden - und seine Beteiligung an der Kaderplanung nur gering sein dürfte, wenngleich man auf die Expertise des Schweizers sicher nicht verzichten wird und dessen Kontakte nutzen möchte. Zibungs offizielle Job-Bezeichnung ist jetzt "Sportkoordinator Lizenz", nicht mehr wie bei Schmadtke "Sportdirektor Lizenz" - besonders nach außen hin durchaus eine sinnvolle Titelanpassung, da in Gladbach der Begriff "Sportdirektor" von jeher mit dem starken Mann im sportlichen Bereich verknüpft war, siehe die vielen Jahre unter Max Eberl oder Christian Hochstätter.

Zibung wird erster Ansprechpartner für den Trainer

Wie Zibungs Aufgabengebiet genau definiert ist, teilte der Klub am Donnerstag noch nicht mit, der 40-Jährige werde "Teile der Aufgaben" von Schmadtke übernehmen, hieß es lediglich in der Pressemitteilung. Der kicker weiß aber: Zibung wird als erster Ansprechpartner für den Cheftrainer und das Trainerteam fungieren und damit das Bindeglied zu Sport-Geschäftsführer Virkus darstellen. Er wird eng an der Mannschaft arbeiten, sich um das "Team hinter dem Team" und um die Abläufe im Lizenzspielerbereich kümmern.

Beim FC Luzern bedauern sie den Abschied ihres langjährigen Stammtorwarts sehr. "David Zibung ist eine lebende Legende beim FC Luzern: In über 500 Spielen hat er während 25 Jahren tiefe Spuren beim Innerschweizer Club hinterlassen", hieß es auf der Klub-Homepage zum Wechsel. Und weiter: "David Zibung war nicht nur auf dem Platz eine prägende Figur für den Club - auch abseits des Platzes verkörperte er den FC Luzern wie kein Zweiter. Authentisch, nahbar und sich selbst immer treu."

Seoane und Zibung spielten einst in einer Mannschaft

Von 1999 bis 2021 stand der Keeper beim Traditionsklub zwischen den Pfosten und feierte in seiner Abschiedssaison mit dem Gewinn den Schweizer Pokals seinen größten sportlichen Erfolg. Nach der aktiven Karriere arbeitete Zibung zunächst in der administrativen Organisation des Vereins und wechselte vor rund zwei Jahren in die sportliche Abteilung um Remo Meyer. Zuletzt bekleidete er den Posten des Sportkoordinators, wie jetzt in Gladbach auch.

Zibung und Gladbachs Cheftrainer Gerardo Seoane, die beide von der Berateragentur von José Noguera (Signature) vertreten werden, sind sich schon lange bestens bekannt. Beim FC Luzern spielten sie einst in einer Mannschaft, ehe Seoane nach dem Karriereende beim FCL eine Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich begann und später auch zum Cheftrainer aufstieg. So stand Zibung unter dem Trainer Seoane sogar noch im Kader der Profimannschaft. Über Seoane sagte Zibung in der WZ im vergangenen September: "Er ist ein unglaublich akribischer Arbeiter, der einen klaren Plan hat, wie er Fußball spielen lassen will. Dazu kommt, dass er ein Sprachtalent ist und damit die Spieler ganz anders einnehmen kann."

Ab sofort werden sie gemeinsam dafür arbeiten, dass die Borussia zurück auf den Erfolgsweg findet.