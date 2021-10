Schmadtke nach drei Pleiten verärgert: "Genügt nicht unseren Ansprüchen"

Mit vier Siegen aus vier Spielen hat der VfL Wolfsburg einen Traumstart in die Saison hingelegt. Mittlerweile jedoch haben die Niedersachsen unübersehbar mit Problemen zu kämpfen. Das erkennt auch Boss Jörg Schmadtke.

Drei Spiele, drei Niederlagen, 2:8 Tore. Der VfL Wolfsburg befindet sich nach dem perfekten Start in die Saison im Abwärtstrend, ist nun seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Die neueste Enttäuschung in der Liga nach zuvor jeweils einem 1:3 gegen Hoffenheim und Gladbach war das 0:2 am Samstag bei Union Berlin. Für VfL-Boss Jörg Schmadtke ein gebrauchter Tag in der Hauptstadt. "Das hat mir nicht gefallen", sagt der Geschäftsführer.

Konkret erklärt der 57-Jährige: "Mir gefällt nicht, dass ein, zwei Elemente dazu führen, dass wir Spiele verlieren." Während Dodi Lukebakio auf Wolfsburger Seite die Führung bei seinem Pfostentreffer verpasste, ging Union mit seiner ersten Torchance in Führung. "Fakt ist", so Schmadtke, "dass wir derzeit nicht genügend Stabilität haben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Darbietungen genügen nicht unseren Ansprüchen." Seine Forderung: "Daraus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen."

Am Mittwoch in Salzburg

Wegen des Fehlschusses an den Pfosten will der Geschäftsführer Neuzugang Lukebakio jedoch keinen Vorwurf machen. "Das kann passieren", erklärt Schmadtke, dem die Arbeitsverweigerung des Belgiers vor dem 0:2 jedoch arg missfiel. "Das ist indiskutabel, so etwas geht nicht." Es muss vieles besser werden beim VfL, die nächste Gelegenheit kommt schnell. Am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel in der Champions League bei RB Salzburg.