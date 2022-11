Schmadtke macht Nmecha Mut: "Er wird noch viele Turniere spielen"

Lukas Nmecha wird nicht an der WM in Katar teilnehmen. Der Nationalspieler zog sich am Dienstag beim Wolfsburger 2:0 gegen Dortmund einen Teilabriss der Patellasehne zu .

Es sah schon nicht gut aus, wie Lukas Nmecha am Dienstagabend vom Feld humpelte. Während seine Teamkollegen den 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund mit den Fans feierten, schleppte sich der 23-Jährige mit bandagiertem Knie in die Kabine.

Und ahnte wohl schon, was am Mittwoch Gewissheit wurde: Die WM in Katar findet ohne den Stürmer statt. Der VfL gab bekannt, dass sich Nmecha einen Teilabriss der Patellasehne zugezogen hat.

WM-Traum platzt

Der Traum von der WM ist für den Angreifer geplatzt, ob er überhaupt in Erfüllung gegangen wäre, ist nun hypothetisch. In den vergangenen Wochen konnte Nmecha, der in sieben Länderspielen unter Bundestrainer Hansi Flick ohne eigenen Treffer blieb, nur wenig Werbung in eigener Sache betreiben.

Während Bremens Niclas Füllkrug und Dortmunds Youssoufa Moukoko sich in den Vordergrund schossen, verlor Nmecha seinen Stammplatz beim VfL, blieb wochenlang ohne Tor. Bis zum Dienstag gegen Dortmund, als er mit seinem vierten Saisontreffer den 2:0-Endstand herstellte.

Rückkehr Anfang Januar erwartet

Noch bevor Flick am Donnerstag seinen WM-Kader bekanntgibt, ist Nmecha nun aber runter von der Liste. "Es ist traurig für Lukas", sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, "weil die WM bevorsteht und er ein Sportler ist, der gerne seinem Job nachgeht." Der Manager macht seinem Angreifer aber Mut: "Lukas ist so jung, er wird noch viele Turniere spielen in seiner Karriere."

Beim VfL wird Nmecha, der nicht operiert werden muss, bei gutem Heilungsverlauf Anfang Januar zurückerwartet, wenn die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnt.