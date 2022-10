Schmadtke-Klartext zum Wolfsburger Masken-Fall

Der VfL Wolfsburg arbeitet sich mit kleinen Schritten wie dem 2:2 bei Bayer Leverkusen aus dem Tabellenkeller, für größere Schlagzeilen sorgten die Niedersachsen jedoch an diesem Wochenende mit ihrer Anreise. Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat zu fehlenden Masken und respektlosem Verhalten im Zug eine klare Meinung.

Es sind Bilder, die alles zeigen. Wolfsburger Fußballer im Zug auf ihrer Anreise zum Auswärtsspiel in Leverkusen. Große Teile der Mannschaft tragen nicht die vorgeschriebenen FFP2-Masken. Und, so berichtete es ein WDR-Reporter, sie reagierten auch nicht auf die Hinweise des Bahn-Personals. Im Gegenteil: Verteidiger Micky van de Ven soll sich seine Maske auf den Kopf gesetzt haben. Vorfälle, die den Klub am Samstag zu einer deutlichen Stellungnahme ("Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler") veranlassten. Deutlich wird auch Jörg Schmadtke. "Das, was passiert ist", sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit dem kicker, "ärgert mich extrem. Die Jungs sollten anfangen, den Kopf einzuschalten."

Zumal die betroffenen Spieler, auf dem Video ist zu sehen, dass Einzelne wie zum Beispiel Kapitän Maximilian Arnold einen Mund- und Nasenschutz tragen, gleich doppelt gegen Vorgaben verstießen. Denn auch vereinsintern, so der Manager, sei es eine klare Vorschrift. "Wenn sie glauben", betont Schmadtke in Richtung seiner Fußballer, "dass sie sich darüber hinwegsetzen können, dann ist das nicht hinnehmbar." Schon vor Wochen habe der Klub intern auf die wieder größere Corona-Problematik hingewiesen, die Sensibilität seiner Profis eingefordert und das Tragen von Masken vorgeschrieben. "Das hat leider nur zwei, drei Wochen gehalten." Schmadtke, der selbst nicht mit dem ICE nach Leverkusen gereist ist, ärgert sich zudem, dass die Spieler nicht vom eigenen Personal in die Schranken gewiesen wurden. "Da waren genug Leute, die es hätten regeln können."

Dass die Hinweise der Zugbegleiterin offenbar nicht fruchteten und das Verhalten der Spieler mitunter respektlos gewesen sein soll, ärgert den Manager obendrein maßlos. "Das ist leider ein Aspekt, der noch hinzukommt." Die Folge wird ein Gespräch in den nächsten Tagen sein, nachdem Trainer Niko Kovac sich seine Mannschaft bereits nach der Ankunft in Leverkusen zur Brust genommen hatte. Schmadtke: "Wir werden es besprechen und noch einmal zum Ausdruck bringen, was wir davon halten."

Für einen Wiederholungsfall droht der Geschäftsführer mit drastischen Konsequenzen, die Annehmlichkeiten einer Zugfahrt in der 1. Klasse würde zukünftig wegfallen. "Wenn es noch einmal passiert", so der 58-Jährige, "werden wir nur noch mit dem Bus durch die Gegend fahren."