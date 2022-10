Schmadtke in der Pyro-Kurve: "Ein Abbruch stand im Raum"

Bengalos und Leuchtraketen wurden ständig gezündet, dem Pokalspiel des VfL Wolfsburg bei Eintracht Braunschweig (2:1) drohte eine Unterbrechung und gar ein Abbruch. Weswegen VfL-Boss Jörg Schmadtke einschreiten musste.

Es war rund eine halbe Stunde gespielt, da hielt es Jörg Schmadtke nicht mehr auf seinem Sitz auf der Tribüne im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Der Wolfsburger Geschäftsführer machte sich auf den Weg in die Wolfsburger Fan-Kurve, in der unmittelbar vor Spielbeginn das Abbrennen von Bengalos und das Schießen von Leuchtraketen auf das Spielfeld eingesetzt hatte.

"Ich habe das Agieren am Spielfeldrand wahrgenommen", erklärt Schmadtke seinen Einsatz, nachdem Kontakt von den Spieloffiziellen mit der VfL-Bank aufgenommen worden war. Es musste gehandelt werden. "Das", betont der 58-Jährige, "ist dann keine Aufgabe des Trainers." Denn, so der Manager im Gespräch mit dem kicker: "Eine Unterbrechung stand im Raum. Und damit auch ein Abbruch."

Ich bin grundsätzlich kein Freund von Pyrotechnik und Feuerwerk im Stadion. Jörg Schmadtke

Der Wolfsburger Pokalabend, der letztlich sportlich erfolgreich verlief, drohte auf der Tribüne verlorenzugehen. Weil Teile der Anhänger über das Ziel hinausschossen. "Ich bin grundsätzlich kein Freund von Pyrotechnik und Feuerwerk im Stadion", erklärt Schmadtke, "deswegen bin ich auch nicht freudig darüber. Es war sehr viel Pyro im Einsatz, worüber man sprechen kann und auch muss."

Spielabbruch konnte verhindert werden

Das tat Schmadtke unmittelbar am Zaun mit Vertretern der Kurve. "Es ging darum, dass keine Raketen mehr abgefeuert werden." Und in der Tat: Leuchtmunition landete anschließend nicht mehr auf dem Spielfeld, was eine Unterbrechung der Partie durch Schiedsrichter Daniel Schlager und womöglich den kompletten Abbruch zur Folge gehabt hätte durch.

Somit nahm der VfL-Geschäftsführer zweierlei Positives mit auf die Heimfahrt nach Wolfsburg. Das Erreichen des Achtelfinals seiner Mannschaft und die Bereitschaft der Anhänger, sich zumindest zu mäßigen: "Ich freue mich darüber", betont Schmadtke, "dass wir eine Absprache getroffen haben und dass sich daran gehalten wurde."