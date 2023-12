Schlussstrich unter Tränen: Skispringerin Lundby hört mit 29 auf

Maren Lundby, Skisprung-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin, hat an diesem Montag auf einer emotionalen Pressekonferenz unter Tränen ihren sofortigen Abschied vom Sport kundgetan.

Der norwegische Wintersport verliert ein Aushängeschild: Maren Lundby hat unter Tränen ihren Rücktritt vom aktiven Sport erklärt.

"Ich habe lange darüber nachgedacht und das Gefühl, dass es das Beste für mich ist", sagte die 29 Jahre alte Norwegerin am Montag bei einer emotionalen Pressekonferenz in Oslo, ohne dabei näher auf Gründe wie etwaige Verletzungssorgen oder andere mögliche Hintergründe einzugehen.

Eine These, die immer wieder aufgekommen ist: das Gewicht. In der jüngeren Vergangenheit nämlich hatte sie wiederholt mit Gewichtsproblemen zu kämpfen und hatte deswegen häufiger pausieren müssen. In der laufenden Saison war sie im Weltcup noch nicht wieder am Start. Dieses Thema sei jedoch nicht der Hauptgrund für den Abschied, betonte Lundby. "Ich finde, darüber gibt es zu viel unnötiges Gerede. Mein Körper funktioniert sehr gut", sagte sie lächelnd. "Mir geht es gut, ich bin gesund. Es ist eher so, dass der Kopf genug hat."

Sie freue sich nun darauf, "ein neues Kapitel in meinem Leben anzufangen".

Titel und Medaillen en masse

Die in Gjovik geborene Lundby war 2018 im südkoreanischen Pyeongchang zu Olympia-Gold gesprungen und hatte sich zudem 2019 und 2021 jeweils den WM-Titel gesichert. Den Gesamtweltcup gewann sie dreimal. Überhaupt räumte sie insgesamt neben einem olympischen Gold und zwei WM-Triumphen noch viermal Silber und viermal Bronze bei Weltmeisterschaften sowie viermal Gold bei nationalen Wettbewerben ab. Die Olympia-Saison 2021/22 hatte Lundby freiwillig ausgelassen, weil sie nach eigener Aussage "einige Kilo zu schwer für das höchste Niveau" gewesen sei. Danach schaffte sie ein starkes Comeback mit zwei WM-Medaillen 2023 im slowenischen Planica.

Ihre erste Weltmeisterschaft war Lundby bereits 2009 als damals 14-Jährige gesprungen.