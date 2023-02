Schlusslicht nach Standards: Nicht nur eine Frage der Größe in Frankfurt

Die 0:3-Niederlage in Köln mit je einem Gegentor nach einer Ecke und einem Freistoß steht exemplarisch für die Anfälligkeit der Frankfurter Defensive nach ruhenden Bällen. Es wird Zeit für einen Lerneffekt.

Genau genommen fielen sogar alle drei Kölner Tore nach Standardsituationen. Beim 1:0 köpfte Timo Hübers eine Flanke nach einem kurz ausgespielten Eckball ein, beim 3:0 stand Ellyes Skhiri im Gegensatz zu den Adlerträgern nach einem Freistoß bereit und auch dem 2:0 ging ein Eckball zuvor - nur eben ein eigener. Skhiri schloss den Konter ab. Die Ernüchterung in Reihen der Hessen war groß. "Es ist total ärgerlich, weil es unnötig war. Man muss ehrlicherweise sagen: Bei allem Respekt vor den Kölnern, die es gut gemacht haben, aber dieses Spiel haben wir selbst entschieden", kritisierte Sportchef Markus Krösche.

Glasner: "Köln war in beiden Strafräumen besser"

Die Probleme der Eintracht beschränkten sich am frühen Sonntagabend nicht nur auf die Hintermannschaft. "Zwischen den Strafräumen waren wir sogar besser, aber da gewinnst du halt kein Spiel. Köln war in beiden Strafräumen besser", resümierte Trainer Oliver Glasner. Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Mario Götze ließen die gewohnte Präzision und Konsequenz in der Offensive vermissen. "Wenn du ein Tor schießen willst, musst du auch mal abschließen", forderte Krösche, der mit dem "Entscheidungsverhalten" seiner Akteure haderte. Zu selten wurde der Abschluss gesucht, zu häufig wurden die letzten Bälle unsauber gespielt.

Mit etwas mehr Konzentration wäre trotz der fehlenden Torgefährlichkeit mindestens ein Punkt drin gewesen. So aber nicht: Nach einem Eckball blieb Djibril Sow einfach stehen, ließ Hübers laufen und unbedrängt den Ball ins Tor köpfen. Eine Schlafmützigkeit, die auf diesem Niveau nicht passieren darf. Das gilt auch für den zweiten Gegentreffer, als sich Frankfurt nach einem eigenen Eckball wie eine Schülermannschaft auskontern ließ. Auch beim dritten Gegentor infolge eines Freistoßes fehlte jegliche Gegenwehr. Nach unzureichender Klärung landete der Ball bei Skhiri, der von Lucas Alario erst ernsthaft bedrängt wurde, als die Stadionregie schon damit beschäftigt war, die Torhymne einzuspielen.

"Wir haben eben physisch unsere Probleme"

Die Standards, erklärte Glasner, seien eine "Stärke von Köln und eine Schwäche von uns. Wir haben eben physisch unsere Probleme." Einerseits hat der 48-Jährige damit zwar recht, die Eintracht hat im Ligavergleich eine verhältnismäßig kleine Mannschaft, andererseits ist das aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Umso wichtiger ist es angesichts der häufig körperlichen Unterlegenheit, den absoluten Willen zu zeigen, solche Situationen zu verteidigen. Doch die nötige Mentalität geht den Frankfurtern immer wieder ab. Ja, der sprunggewaltige Timo Hübers (1,90 Meter) hat gegen Djibril Sow (1,84 Meter) von Natur aus Vorteile, doch der Schweizer versuchte nicht mal im Ansatz, den Kölner Verteidiger beim Einlaufen oder dem Kopfball zu stören. Ähnliches spielte sich vor knapp drei Wochen beim 1:1 in Freiburg ab, als Daichi Kamada Matthias Ginter nicht einmal Geleitschutz gab.

Die Statistik belegt die Schwäche klar und deutlich. Sieben Gegentore nach Ecken sind Ligatiefstwert. Ergänzt durch die Gegentreffer nach Freistößen (4), durch direkte Freistöße (1) und Einwürfe (1) steht die Eintracht bei 13 Gegentoren - auch damit ist sie Schlusslicht der Liga. Erst wenn Elfmeter mit in die Betrachtung genommen werden - die Eintracht kassierte vom Punkt ein Tor -, rücken Bochum und Hertha in der Gesamtwertung noch am amtierenden Europa-League-Champion vorbei.

Die Frage nach dem Lerneffekt

Auf die Videoanalysten dürften nach dem Auftritt beim FC jetzt Überstunden warten. "Aus so einem Spiel kannst du viele Dinge herausziehen, an denen du arbeiten musst, wo wir noch nicht so weit sind", betonte Krösche. Die Frage nach dem Lerneffekt stellt sich aber schon länger: Wann ist es denn so weit?