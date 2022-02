Schlusslicht Montreal entlässt Coach Ducharme - St. Louis übernimmt auf Interimsbasis

Die Montreal Canadiens haben sich von ihrem Trainer Dominique Ducharme getrennt. Letzte Spielzeit hatte der 48-Jährige noch großen Erfolg. Ein prominenter Nachfolger übernimmt.

Die Entlassung teilte der Klub aus der Atlantic Division der NHL am Mittwoch mit. Der 48-jährige Ducharme hatte Montreal in der vergangenen Saison noch ins erste Stanley-Cup-Finale seit 1993 geführt. In dieser Spielzeit haben die Kanadier jedoch nur acht von 45 Spielen gewonnen.

Das schlechteste Team der Liga verlor am Mittwoch mit 1:7 zuhause gegen die New Jersey Devils - es war Ducharmes letzte Partie an der Bande der Canadiens.

Ex-Superstar St. Louis übernimmt

Als Nachfolger übernimmt der ehemalige Weltklassespieler - und Mitglied der Hall of Fame - Martin St. Louis bis zum Saisonende auf Interimsbasis. Danach soll über das weitere Vorgehen auf der Trainerposition befunden werden.

Erst kürzlich hatten die Canadiens die Sportliche Leitung mit Jeff Gorton als Sportchef im Range eines Vice President of Hockey Operations sowie dem ehemaligen Spieleragenten Kent Hughes als neuem General Manager neu besetzt.