Die Montreal Canadiens haben sich von ihrem Trainer Dominique Ducharme getrennt. Letzte Spielzeit hatte der 48-Jährige noch großen Erfolg.

Die Entlassung teilte der Klub aus der Atlantic Division der NHL am Mittwoch mit. Der 48-jährige Ducharme hatte Montreal in der vergangenen Saison noch ins erste Stanley-Cup-Finale seit 1983 geführt, in dieser Spielzeit haben die Kanadier jedoch nur acht von 45 Spielen gewonnen.

Das schlechteste Team der Liga verlor am Mittwoch mit 1:7 zuhause gegen die New Jersey Devils - es war Ducharmes letzte Partie an der Bande der Canadiens.