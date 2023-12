Schlusslicht Lustenau stellt vor Altach-Duell klar: "Im Derby zählt nur ein Sieg"

Im ersten Spiel nach der Beurlaubung von Markus Mader setzte es für Schlusslicht Austria Lustenau unter Interimscoach Alexander Schneider eine 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz. Auch wenn der Trainerwechsel nicht den gewünschten Effekt brachte, konnte man bei den Vorarlbergern durchaus eine positive Reaktion erkennen. Im Derby gegen Altach will man nun den ersten Dreier holen.

Auch die Beurlaubung von Markus Mader und der Wechsel zu Interimscoach Alexander Schneider brachte für Austria Lustenau nicht die erhoffte Wende. Bei der Premiere des Sportkoordinators auf der Bank der Vorarlberger musste man sich zwar mit 0:2 gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz geschlagen geben, zeigte aber vor allem in den ersten 45 Minuten eine Reaktion und konnte den Steirern dabei durchaus die Stirn bieten. Erst ein früher Gegentreffer kurz nach Wiederanpfiff sowie der Ausschluss von Linksverteidiger Baila Diallo drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber aus der steirischen Landeshauptstadt, sodass das Tabellenschlusslicht auch nach 15 Spieltagen weiterhin ohne Sieg dasteht.

"Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: Mutig sein, von hinten ruhig herausspielen, den Gegner unter Druck setzen und so von unserem Tor weghalten. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn man die richtige Energie auf den Platz bringt. Wir hatten den Glauben, dass wir auch als Tabellenletzter bei Sturm Graz etwas holen können und sind nicht mit der Einstellung in die Steiermark gefahren, da geht eh nichts. Wenn man an seine Chance glaubt, ist vieles möglich", nahm Interimscoach Schneider im Gespräch auf der "Vereinsseite" viel Positives aus dem ersten Spiel unter seiner Aufsicht mit. Gegen das Team von Christian Ilzer konnte man sich auch die eine oder andere gute Möglichkeit erarbeiten, allein die Chancenauswertung ließ wie in den Spielen davor zu wünschen übrig.

Altach ebenfalls in Negativphase

"Wir hatten selbst zuvor gute Möglichkeiten. Die müssen wir cleverer ausspielen und das Tor machen", betonte Schneider, den mit der Kreuzbandverletzung von Offensivspieler Stefano Surdanovic die nächste Hiobsbotschaft ereilte. Denn neben dem 25-Jährigen fehlen mit Kapitän Matthias Maak und Angreifer Lukas Fridrikas zweite weitere Schlüsselkräfte, zudem muss auch das brasilianische Talent Rafael Devisate aufgrund einer Verletzung aktuell pausieren. Auch wenn der Auftritt gegen Sturm Mut machte, weiß Schneider, dass das kommenden Derby gegen Altach (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kein Zuckerschlecken wird: "Uns ist allen bewusst, wir sind weit weg von alles ist gut und wir gewinnen das Derby mit links." Zumal man das Hinspiel im eigenen Stadion klar mit 0:3 klar und erstmals im fünften Bundesliga-Duell gegen die Altacher eine Niederlage einstecken musste. In der vergangenen Saison war man in vier Begegnungen noch dreimal siegreich geblieben und musste sich nur einmal die Punkte teilen.

Allerdings haben die Lustenauer ihre bislang drei gesammelten Punkte allesamt auswärts eingefahren und blieben in den zwei vergangenen Partien in der Altacher Arena unbesiegt. Die Rheindörfer empfangen den Rivalen zudem ebenfalls nicht mit Selbstvertrauen, seit sieben Ligaspielen wartet man auf einen vollen Erfolg, zuletzt setzte es gleich vier Niederlagen am Stück. Seit dem 2:1-Erfolg gegen die Wiener Austria Ende September erzielten die Altacher in der Liga nur einen Treffer. Dennoch warnt Schneider vor der routinierten Offensive rund um Atdhe Nuhiu: "Altachs Mannschaft ist ein wenig erfahrener als unsere Truppe. Sie spielen körperlich robust und wollen über einfachen Fußball zum Erfolg. Vieles läuft beim SCR Altach über ihre beiden Stürmer, da müssen wir bereit sein."

Dass man bereit ist, den Kampf anzunehmen, bewies man bereits in einigen Phasen am vergangenen Spieltag. Nun will man sich auch dafür belohnen und im Derby für den ersten Saisonsieg und einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg sorgen. Interimscoach Schneider weiß, dass es dafür einen hochkonzentrierten Auftritt benötigen wird: "Das Derby hat eigene Gesetze, dennoch werden wir unserem System und unserer Idee treu bleiben. Wir wollen an das letzte Spiel anknüpfen und dagegen halten. Über den Kampf ist vieles möglich. Das Wetter wird eher bescheiden sein, da muss man dann umso mehr wollen. Im Derby zählt nur ein Sieg, daher muss von der ersten Sekunde an alles reinwerfen."

Ausweichstadion in Bregenz erhält grünes Licht

Zudem gaben die Lustenauer bekannt, dass das Immo-Agentur-Stadion in Bregenz - das nach dem Neubau des Reichshofstadions als Ersatzort für die Heimspiele in der laufenden Saison dienen wird - von der Bundesliga zugelassen wurde. Damit wird das Duell gegen den LASK am 9. Dezember in der Hauptstadt Vorarlbergs über die Bühne gehen. Dafür musste neben einer Rasenheizung und der Installation von Flutlicht auch der Fansektor überdacht, Kameratürme installiert sowie ein neuer Gastro-Bereich mit einem VIP-Zelt auf die Beine gestellt werden. Nun hat der unabhängige Senat 5 die Beantragung der Stadionänderung genehmigt.

"Wir möchten uns bei Schwarz-Weiß Bregenz und der Stadt Bregenz ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit in den zurückliegenden Wochen und Monaten bedanken. Ein großer Dank gilt aber auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die uns ob Tag oder Nacht unterstützt haben. Ohne die tatkräftige Hilfe wäre dies in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen", so Vorstandssprecher Bernd Bösch in einer offiziellen Aussendung.