Schlusslicht Lustenau bittet als erster Bundesligist zum Trainingsauftakt

Als erster der zwölf Bundesligisten hat Tabellenschlusslicht Austria Lustenau die Winterpause beendet und die erste Trainingseinheit unter Neo-Coach Andreas Heraf absolviert. Bis zum Frühjahrsauftakt Anfang Februar könnte es bei den Vorarlberger aber noch zu Veränderungen kommen. Der Vertrag mit Jonathan Schmid wurde einvernehmlich aufgelöst.

Andreas Heraf ist zurück in der Bundesliga. APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv

Die Letzten sind die Ersten: Schlusslicht Austria Lustenau hat am Donnerstag als erster Bundesligist die Winterpause beendet und zum Trainingsauftakt gebeten. Neo-Coach Andreas Heraf hielt in Hohenems die erste Einheit mit seiner neuen Mannschaft ab, deren Gesicht sich bis zum Frühjahrsauftakt am 11. Februar bei der WSG Tirol noch ändern könnte. Dem Vernehmen nach sollen demnächst einige Zu- und Abgänge verkündet werden.

Heraf startete mit den Spielern zu Mittag auf dem Kunstrasen Herrenried in seine zweite Amtszeit als Lustenau-Coach. Von 2003 bis 2005 hatte er im Ländle erste Erfahrungen als Profi-Cheftrainer gesammelt. Auf den 56-Jährigen und sein Team wartet Abstiegskampf pur. Körperlich und mental fit machen will Heraf seine Spieler zunächst kommende Woche bei einem Kurztrainingslager im Bregenzerwald. Nach einigen Testspielen geht es Ende Jänner noch für eine Woche nach Side an die türkische Riviera.

Vertrag mit Jonathan Schmid aufgelöst

Die Vorarlberger gaben zudem die Vertragsauflösung mit Routinier Jonathan Schmid bekannt. Der 33-jährige Rechtsverteidiger hatte sich erst im vergangenen September den Lustenauern angeschlossen und brachte es auf neun Bundesligaspiele sowie zwei Partien im ÖFB-Cup. Gemeinsam mit dem Spieler hat man sich nun einvernehmlich auf die Beendigung seines Arbeitspapiers geeinigt, welches ursprünglich noch bis zum Ende der aktuellen Saison gelaufen wäre.

"Wir bedauern es sehr, dass wir uns nun gemeinsam mit Johnny zu diesem Schritt entschieden haben. Es steht außer Frage, dass sich alle Beteiligten im Sommer einen anderen Verlauf dieser Zusammenarbeit erwartet haben. Nach eingehender Analyse der letzten Wochen und vielen vertrauensvollen Gesprächen mit Johnny sind wir jedoch beide zur Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung - speziell auch für seine Familie und damit verbunden auch eine Rückkehr nach Straßburg - das Sinnvollste ist. Wir möchten uns ausdrücklich bei Johnny bedanken, da er sich in seiner gesamten Zeit bei uns immer gut verhalten hat und man ihm nichts vorwerfen kann. Wir wünschen ihm und seiner Familie nur das Beste und freuen uns immer, ihn in Lustenau begrüßen zu dürfen", so Sportkoordinator Alexander Schneider.