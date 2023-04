"Schlussdrittel" beendet: DEL-Rekordtrainer Jackson hört auf

Unmittelbar nach dem Gewinn des Meistertitels mit dem EHC Red Bull München machte Don Jackson schon entsprechende Andeutungen, nun ist es auch offiziell: Der erfolgreichste Trainer der DEL-Geschichte hört auf - bleibt der Organisation aber erhalten.

Er befinde sich "im Schlussdrittel", sagte der US-Amerikaner mit Blick auf seine Zukunft nach dem 3:1-Sieg der Münchner in Spiel fünf gegen den ERC Ingolstadt und der damit verbundenen Meisterschaft. Das Schlussdrittel ist nun beendet, Don Jackson beendet seine Trainerkarriere, wie der 66-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz mitteilte.

München hätte gerne mit Jackson weitergemacht

"Im Endeffekt entscheidet es der Don selber", hatte EHC-Manager Christian Winkler jüngst erklärt, die Münchner hätten sehr gerne mit Jackson weitergemacht. "Einen erfolgreicheren Trainer wird man wahrscheinlich nicht mehr haben", hatte sich Winkler geäußert.

"Don hat eine wahnsinnige Erfahrung und ein wahnsinniges Eishockey-Know-how. Er ist einfach nur tadellos und ein wahnsinniger Mensch", hatte Münchens Torwart Mathias Niederberger seinen Coach noch geadelt, nun geht es in München ohne Jackson als Trainer weiter.

Neun Meistertitel - Künftig "Head of Coaches Development"

Der verlässt seinen Platz hinter der Bande mit neun Meistertiteln, damit ist er der erfolgsreichste Trainer in der Geschichte der DEL. "Es war eine einfache Entscheidung für mich, aber eine emotionale. Ich wusste, die Zeit ist reif für diese Entscheidung", sagte Jackson, der als Spieler an der Seite des großen Wayne Gretzky zweimal den Stanley Cup mit den Edmonton Oilers gewann, war fünfmal mit den Eisbären Berlin die Nummer eins (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) und ist nun viermal mit München Titelträger (2016, 2017, 2018, 2023). "Jeder Sieg war anders, jeder Sieg war hart, aber immer sehr emotional", meinte der 66-Jährige, der 17 Saisons als Chefcoach in der höchsten deutschen Eishockey-Liga dabei war.

Für Winkler war klar, wie er auf der Pressekonferenz am Freitag betonte, "dass wir den Menschen, die Persönlichkeit behalten wollen". Das wird er in Zukunft bei den Münchnern als "Head of Coaches Development", so Winkler, der dankbar ist, "dass er uns weiter erhalten bleibt.

Wird Söderholm Nachfolger?

Nachfolger Jacksons soll der ehemalige Bundestrainer Toni Söderholm werden. Bestätigen wollte Winkler die Personalie aber noch nicht. "Der Tag gehört Don Jackson", meinte der EHC-Manager. Zudem müsse mit Blick auf den neuen Trainer einiges noch "final geklärt werden".

Söderholm war noch als Spieler 2016 unter Coach Jackson an der ersten Meisterschaft der Münchner beteiligt gewesen. Zwischen 2019 und November 2022 hatte Söderholm dann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erfolgreich geführt, war dann aber auf eigenen Wunsch zum Schweizer Topklub SC Bern gewechselt. Nach nur wenigen Monaten hatte der Finne zuletzt nach dem Saisonende Bern wieder verlassen.