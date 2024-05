Schluss nach der EM: Kroos kündigt Karriereende an

Toni Kroos wird seine Karriere im Anschluss an die Europameisterschaft beenden. Das gab der 34-Jährige am Dienstag bekannt.

In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" kündigte Kroos an, seine Karriere in diesem Sommer zu beenden. Die Europameisterschaft im eigenen Land wird sein letztes Turnier sein. "Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte Saison mit Real, auch meine letzte Saison mit Real ist", so Kroos. "Und wer mir in den letzten Jahren aufmerksam gelauscht hat, dem ist das eine oder andere Mal der Satz untergekommen, dass für mich nur infrage kommt, meine Karriere bei Real Madrid zu beenden."

Es sei damit nach der EM "Schluss bei Real, Schluss mit Fußball". Kroos' Vertrag bei Real Madrid läuft zum 30. Juni aus, er wird damit nicht verlängert. Sein letztes Spiel auf Vereinsebene wird folglich das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund am 1. Juni sein. Er könnte sich mit dem sechsten Henkelpott seiner Karriere verabschieden - das wäre geteilter Rekord.

Der EM-Pokal fehlt noch im Trophäenschrank

Dazu kommen auf Vereinsebene unter anderem drei deutsche und vier spanische Meisterschaften, sechs Triumphe bei der Klub-WM und fünf Titel im UEFA-Supercup. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Kroos 2014 Weltmeister und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Spielern der Fußballgeschichte. Die Europameisterschaft fehlt allerdings noch in seiner trophäenreichen Karriere.

"Wenn man - so wie ich - mit sechs Jahren angefangen hat, Fußball zu spielen und das dann bis 34 einigermaßen hinbekommt, dann ist das vor allem, wenn der Fußball immer im Mittelpunkt stand, einfach eine sehr, sehr folgenschwere Entscheidung", so Kroos im Podcast. "Und deswegen geht die nicht ganz so leicht über die Lippen heute. Aber sie ist getroffen und ich kann jetzt dieses Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein."

Der Zeitpunkt nach der EM im eigenen Land fühle sich "perfekt" an. "Ich wollte immer auf dem Höhepunkt meines Schaffens gehen und ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass man diesen Zeitpunkt mal ganz schnell verpassen kann." Er freue sich nun auf "eine Zeit von Selbstbestimmtheit, von mehr Zeit zu Hause". Nun wolle er den Gedanken aber "wieder ganz nach hinten stellen, weil ich natürlich ein riesengroßes Ziel habe, in Wembley das Ding zu holen. Und ich habe ein riesengroßes Ziel, im Sommer mit Deutschland eine gute EM zu spielen."

Perez: "Einer der größten Spieler in der Geschichte von Real Madrid"

Aus der deutschen Nationalmannschaft war Kroos eigentlich schon nach der Europameisterschaft 2021 zurückgetreten. Im Februar hatte er dann angekündigt, ins DFB-Team zurückzukehren und die EM im eigenen Land spielen zu wollen. Entsprechend wenig überraschend wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch in den Kader berufen.

Real Madrid gab unterdessen am Mittag offiziell das Karriereende des Mittelfeldspielers bekannt, der seit 2014 für die Königlichen aufläuft. "Toni Kroos ist einer der größten Spieler in der Geschichte von Real Madrid und dieser Verein wird immer seine Heimat sein", wird Präsident Florentino Perez zitiert. Mit dem Abschied von Kroos steigen die Chancen auf einen Verbleib seines kongenialen Mittelfeld-Partners Luka Modric bei den Königlichen.