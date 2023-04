Schluss mit "Hurrafußball": St. Pauli zeigt, "dass es geil ist zu verteidigen"

Mit dem 1:0 beim 1. FC Heidenheim hat der FC St. Pauli den zehnten Sieg in Serie eingefahren. Grund dafür war vor allem eine souveräne Defensivleistung, an der die Heidenheimer sich die Zähne ausbissen.

Der FC St. Pauli ist endgültig im Aufstiegsrennen angekommen. Nach dem 1:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz drei nur noch vier Punkte. Matchwinner war Marcel Hartel, der den Ball kurz vor der Halbzeit sehenswert im FCH-Tor unterbrachte.

"Wir haben im Donnerstagstraining Abschlüsse trainiert. Da haben wir genau solche Volleyschüsse geübt, und da sind die Dinger auch reingeflogen. Also habe ich gedacht, komm, packe ich mal einen aus, eventuell geht er rein", erklärte Hartel nach der Partie am "Sky"-Mikrofon seinen perfekt platzierten Abschluss zum 1:0.

Dass sich die Hamburger aktuell einiges zutrauen, kommt nicht von ungefähr. "Wir haben neun Siege in Folge gehabt vor diesem Spiel. Da kannst du auch mal nach Heidenheim fahren mit einer etwas breiteren Brust", betonte St. Paulis Nummer zehn. Und so gelang es auch gegen die bis dahin zu Hause ungeschlagenen Heidenheimer, die Serie auszubauen.

Defensivleistung ist "irgendwo unglaublich"

Beeindruckend: In sieben der zehn Siege am Stück blieben die St. Paulianer ohne Gegentor, in den übrigen drei Partien fingen sie jeweils einen Treffer. Zuvor klingelte es in 17 Partien gleich 25-mal im eigenen Kasten. Eine klare Veränderung unter Coach Fabian Hürzeler: "Jeden Tag ritzt er das unter unsere Haut, dass wir Bock haben müssen, dass es geil ist zu verteidigen. Das sieht man Woche für Woche, dass wir uns alle den Arsch aufreißen", gab Hartel einen Einblick.

Auch Leart Paqarada, der das Tor per Einwurf vorbereitete, zeigte sich von der eigenen Defensivleistung erstaunt. "Es ist irgendwo unglaublich. Bis auf die Szene von Tim Kleindienst, die er im Normalfall, da muss man auch ehrlich sein, macht, wo wir ein riesiges Glück haben, verteidigen wir das extrem souverän."

Die neue DNA des FC St. Pauli trägt Früchte. "Zehn Spiele, drei Gegentore, das ist natürlich Wahnsinn. Wir standen ja eigentlich mal für diesen Hurrafußball, hin und her. Auf einmal steht die Null hinten fast konstant. Das gibt uns auch irgendwo Sicherheit." Mit dieser Sicherheit geht es in der kommenden Woche sonntags (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig, dann könnte bereits der elfte Sieg in Folge eingefahren werden.